Abenteuer und Abschiedsfeier müssen warten

Bad Fallingbostel – Die aktuelle Situation der Coronavirus-Pandemie veranlasste den Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) zur Entscheidung, auch das für den Beginn der Sommerferien geplante 50. Landesjugendzeltlager in Bad Fallingbostel sowie den Heidepark-Besuch der Schützenjugend für dieses Jahr ohne einen Alternativtermin abzusagen. „Das Präsidium des NSSV bedauert dieser Entscheidung sehr, aber unter der Einschätzung der Lage und der unsicheren weiteren Entwicklung blieb uns keine andere Wahl“, heißt es dazu in einer Mitteilung des NSSV.

„Dieser Beschluss ist dem Präsidium nicht leicht gefallen, aber niemand kann in die Zukunft schauen und abschätzen, wie sich die Situation in der kommenden Zeit entwickelt“, hieß es dazu von Jonas Wussow, Mitglied der Lagerleitung. „Die Planungen waren an sich schon weit fortgeschritten, und wir haben uns auch schon riesig darauf gefreut, aber die Gesundheit der Teilnehmer, Betreuer und Helfer ist einfach das Wichtigste“. Diese zu schützen könne aber nach dem derzeit aktuellen Stand nicht garantiert werden.

„Wir versprechen Euch aber, das Jubiläum im kommenden Jahr gebührend nachzufeiern“, so Jonas Wussow: „Merkt Euch schon mal den Termin 25. Juli bis zum 7. August 2021 vor.“ Dann werde auch der langjährige Leiter des Zeltlagers, Hans-Heinrich Wussow verabschiedet, der wie kein anderer diese Veranstaltung geprägt hat. Seine Abschiedsfeier sollte in diesem Jahr einer der Höhepunkte des Jubiläumszeltlagers werden, „aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und so freuen wir uns eben auf das kommende Jahr“, so Wussow jr..

Sein Vater hatte nur die ersten beiden Zeltlager verpasst, bevor er 1972 als Betreuer einstieg und später als Lagerleiter mit seinem Team von Betreuern und Helfern den Kindern aus den Vereinen des NSSV einen knapp 14-tägigen „Abenteuerurlaub“ ermöglichte. Nun werden wohl erst im kommenden Jahr die Mini-Playback-Show, Gruppenabende mit Sketchen oder Discoveranstaltungen die Abende prägen, dazu gibt es tagsüber schießsportliche und sportliche Wettbewerbe. Außerdem nutzen dann viele der Teilnehmer die Gelegenheit und erwerben das Sport- oder Schießsportabzeichen. Beliebt wird wieder der Besuch des Heideparks sein und schließlich wird das Jubiläumszeltlager mit einem Fackelumzug abschließen. rö