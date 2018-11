37-Jähriger von Auto erfasst

Bad Fallingbostel - Ein alkoholisierter 37-jähriger Mann aus Lehrte verletzte sich am Montag, gegen 17.45 Uhr, schwer, aber nicht lebensbedrohlich, als er auf der Düshorner Straße von einem Fahrzeug erfasst wurde. Zeugen zufolge war er plötzlich auf die Straße gelaufen, sodass der 25-jährige Autofahrer keine Möglichkeit hatte, den Zusammenstoß zu vermeiden.

Der 37-Jährige war bereits am Nachmittag, gegen 14 Uhr, aufgefallen, als er im Bereich Hannover einen Verkehrsunfall verursacht hatte und geflüchtet war. Auch hier hatte Alkohol eine Rolle gespielt, schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.