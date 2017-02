Mit 3 000 Kilogramm Schokolade in die Ukraine

Heidekreis - Schon seit vielen Jahren beginnt das neue Jahr für einige Mitglieder des Vereins Kinderhilfe Kovel/Wolynien mit einer langen Autofahrt: Und so machten sich 20 Männer und Frauen unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Haacke auf den Weg nach Kovel in die Ukraine, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. In den mitgeführten Anhängern befanden sich mehr als 100 Bananenkartons voller Geschenke für die Kovelkinder der jüngsten Ferienmaßnahme sowie schier unzählige Kisten mit gespendeter Schokolade – insgesamt etwa 3 000 Kilogramm.

Nach einer Übernachtung in Warschau erreichte die Delegation ihr Ziel am frühen Abend des nächsten Tages. Am darauf folgenden Tag begann bereits die Arbeit: Die adressierten Pakete wurden beim Rathaus verteilt. Schokoladige Geschenke erhielten die kleinen Patienten des Kinderkrankenhauses ebenso wie die Kinder aus Tschernobyl. Aber auch das Seniorenheim wurde bedacht, genauso wie das Zentrum für Erwachsene und Kinder mit Behinderungen sowie eine Invalidensportgruppe.

Bei den Waisen im Kindergarten Nummer sechs war die Freude riesengroß, denn die Delegation aus der Heide hatte nicht nur Süßigkeiten, sondern auch Spielzeug und Mal-Utensilien im Gepäck. Die Erzieherinnen freuten sich sehr über einige Kartons mit Winterbekleidung und Schuhe für ihre Schützlinge.

Von der Stadt Kovel waren im Namen der Kinderhilfe 80 bedürftige Jungen und Mädchen ins Rathaus eingeladen worden. Dort bekamen sie Taschen mit Süßigkeiten überreicht.

Als kleines Dankeschön für die Besucher aus dem Heidekreis wurde ein Folklorenachmittag mit Tänzen und Musik veranstaltet. Am Ende blieb noch ein wenig Zeit, um befreundete Familien zu besuchen.

Die Gasteltern, die das erste Mal mit nach Kovel gefahren waren, zeigten sich erschüttert über die teilweise herrschende Armut, aber auch sehr gerührt von der Gastfreundschaft der Familien „ihrer“ Kinder. Mit der Gewissheit, mehr als 250 Kindern eine kleine Freude bereitet zu haben, machten sich die Besucher wieder auf den Heimweg. Den Reisenden wurde ein überwältigender Abschied in Kovel bereitet.

Die Freude in den Augen der Kinder, ihrer Eltern und der Senioren in Kovel wird ihnen lange in Erinnerung bleiben.