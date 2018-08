24-Stunden-Schwimmen im Lieth-Freibad für jedermann

Matthias Kerl und Madelein Jaan-Weimer hoffen auf viele Teilnehmer am 24-Stunden-Schwimmen im Lieth-Freibad.

Bad Fallingbostel - „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum 24-Stunden-Schwimmen am 18. und 19. August in das Lieth-Freibad nach Bad Fallingbostel kommen“, laden Schwimmmeisterin Madelein Jaan-Weimer und Matthias Kerl, Pressechef der Stadtwerke Böhmetal, zu dem sportlich geprägten Sommerfest ein.

Die Schwimmgemeinschaft Böhmetal, die Taucher, die DLRG und die Freiwillige Feuerwehr unterstützen die Veranstaltung. Jeder kann mitmachen, auch nur eine Stunde abtauchen in das dann noch hoffentlich 24 Grad warme Wasser. „Allein die Teilnahme macht Spaß“, versprechen die beiden.

Vereine und Verbände können ebenso mitmachen wie Einzelschwimmer jeden Alters. Für ein Startgeld von nur drei Euro kann jeder schwimmen, so lange er möchte. Um 10 Uhr geht es am 18. August los, bis um 10 Uhr am Sonntag läuft die Veranstaltung. Auch einem nächtlichen Bad steht somit nichts im Wege.

Anmeldungen für Gruppen werden bis zum 11. August unter der Telefonnummer 05162/2226 entgegengenommen. Interessierte Einzelschwimmer können ganz spontan kommen.

Kino, Essen und Musik runden das Programm ab

Für die drei Bestplatzierten jeder Altersgruppe versprechen die Veranstalter Pokale und andere Gewinne, auch für die Nachtschwärmer im Bad. Am Kiosk wird schmackhafte Kost angeboten. Kino und Musik gehören zum Programm. „Und gezeltet werden darf an diesem Wochenende auch bei uns“, so Madelein Jaan-Weimer.

„Wir als Stadtwerke Böhmetal wollen solche Events fördern, wissen aber auch, dass wir auf der anderen Seite hohe Kosten für die Bäder haben“, sagt Matthias Kerl. „Ein Spagat für uns“, unterstreicht Martin Hack, Geschäftsführer der Stadtwerke Böhmetal. „Attraktive Bäder zu betreiben in einer Zeit, in der das Freizeitverhalten der Menschen verändert ist: Dieses Spannungsfeld zwischen Nutzer-Erwartungen und Wirtschaftlichkeit bestimmt das Tun der Bäder-Gesellschaft Böhmetal. Über Angebot und Nachfrage.“

Gleichzeitig freut sich Hack über den „großartigen Einsatz“ des Fördervereins für mehr Besucher im Freibad. Dieser habe maßgeblich dazu beigetragen, das schöne Lieth-Schwimmbad zu erhalten. Die Abstimmung mit den Füßen wird auch in Zukunft für den Erhalt des Bades so enorm wichtig sein.

