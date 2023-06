2024 erstmals Suchtpräventionspreis im Heidekreis

+ © Müller Ein Dankeschön von Gerd Engel (l.) und Landrat Jens Grote(r.) an Karsten Mahler. © Müller

Die Willkommensgruppe Fallingbostel und die Diakoniegruppe Schwarmstedt haben den Kreispräventionspreis 2023 erhalten.

Bad Fallingbostel – Zwei Gruppen erhielten am Mittwoch im Kreishaus Bad Fallingbostel den Kreispräventionspreis. Es handelt sich um die Willkommensgruppe Bad Fallingbostel und die Diakoniegruppe Schwarmstedt.

Die Bad Fallingbosteler haben unglaublich viel geleistet, als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine in die Kreisstadt kamen, ohne zu wissen, wie es mit ihnen weitergehen soll. „Ich hatte Tränen in den Augen“, schilderte Fallingbostels Bürgermeister Rolf Schneider. „Wir standen gemeinsam vor dem Nichts und haben alles geschafft.“ Bürger aus Fallingbostel und Dorfmark bildeten blitzschnell eine Whats-App-Gruppe, die bald aus über 100 Mitgliedern bestand. Sie organisierte alles, bis hin zur Unterkunft in der späten Nacht im Feuerwehrhaus. „Ich selbst habe Fahrzeuge von Unternehmen besorgt, damit wir Sachen transportieren konnten“, sagte Schneider, der von einer großartigen Gemeinschaftsleistung der Kreisstädter sprach. Darum sei der Preis gerade für diese Gruppe verdient.

Ausgezeichnet wurde auch die Diakoniegruppe der evangelischen Kirche in Schwarmstedt. Seit 35 Jahren ist Gisela Seidel dabei, seit dieser Zeit gibt es die Gruppe mit ihren vielen sozialen Aktionen. Die Tafel gehört dazu, aber auch die Betreuung von vielen Menschen, die als Migranten in den Ort kamen, das gemeinsame Erlernen von Radfahren oder auch Hilfe in allen Lebenslagen. „Sie haben Großartiges geleistet“, würdigte Landrat Jens Grote die Arbeit der Damen, die immer wieder zupackten, wenn zu helfen war.

Gerd Engel kündigte an, im kommenden Jahr einen Suchtpräventionspreis auszuloben. Der Vorsitzende des Kreispräventionsrates stellte zudem die Arbeit einzelner sozialer Gruppen vor, vor allem die Bemühungen um die Schulwegsicherung im Landkreis – ein schwieriges Unterfangen, wie er feststellte.

Gerd Engel und Landrat Jens Grote dankten Karsten Mahler, der den Kreispräventionsrat für den Heidekreis seit Jahren mit Rat und Tat unterstützt hat und nun ausgeschieden ist. „Ich habe es gern getan“, sagte er.