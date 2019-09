20-jährigen Dieb festgenommen

Bad Fallingbostel – Ein 20-Jähriger aus Bad Fallingbostel wurde von der Polizei am Mittwoch nach einem Diebstahl im Rahmen einer Sofortfahndung festgenommen. Ein Fluchtversuch konnte nach kurzer Verfolgung gestoppt werden. Der junge Mann hatte gegen 14.50 Uhr am Hartemer Weg die Gelegenheit genutzt und aus einem Fahrzeug ein Mobiltelefon und 140 Euro Bargeld entwendet. Das Telefon hatte er bei der Festnahme bei sich, das Geld lag in der Nähe des Ortes, an dem die Polizisten ihn entdeckt hatten, so die Pressemitteilung.