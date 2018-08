22-Jähriger sticht Ex-Freundin nieder

Rohrsen – Nachdem er gewaltsam in ihr Wohnhaus eingedrungen war, hat ein 22-Jähriger in Rohrsen bei Hameln seine Ex-Freundin niedergestochen.

Die 30-Jährige sei durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und an einem Arm schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau kam ins Krankenhaus. Der 22-Jährige wurde kurz nach der Tat am Montagabend in einer Seitenstraße festgenommen. Weil er sich ebenfalls verletzt hatte, wurde er unter Polizeibewachung in eine Klinik gebracht.

Der Verdächtige hatte die Frau am Abend trotz eines gerichtlichen Annäherungsverbots vor dem Haus abgepasst. Die 30-Jährige konnte sich zunächst ins Haus flüchten, wurde dort aber dann von ihrem Ex-Freund angegriffen. Der Mann stand nach Angaben der Polizei möglicherweise unter Drogeneinfluss. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa