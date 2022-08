Archäologie auf Messers Schneide

+ © dokumentiert. Foto: Müller Archäologe Bart Cornelis setzt bei der Klinge aus der Bronze-Zeit den Bohrer an. © dokumentiert. Foto: Müller

Mit moderner Technik kann man einer uralten Klinge immer noch Geheimnisse entlocken. Dem niederländischen Archäologen Bart Cornelis geht es um die Späne. Die sammelt er zusammen, damit sie mit modernsten Analysegeräten untersucht werden können.

Bad Fallingbostel – Die Hauptaufgabe der Archäologie besteht darin, ein Lebensbild der Menschen von damals zu entwickeln. Hierfür werden Daten und Informationen aus einer Vielzahl von Fundobjekten und Ausgrabungen gesammelt bis dieses Bild entsteht. Im Laufe von Jahrzehnten wird es durch weitere Forschung immer detailgenauer und schärfer. Eine gute Gelegenheit, daran mitzuwirken, hatte die Archäologische Arbeitsgemeinschaft in Bad Fallingbostel.

+ Die Entnahme der Probe mit festgelegtem Aufbau wird auch auf Fotos dokumentiert. © Müller, Klaus

Für seine Dissertation am Curt-Engelhorn-Zentrum für Archäometrie gGmbH wollte der niederländische Archäologe Bart Cornelis in der vergangenen Woche eine Materialprobe aus einer bronzezeitlichen Schwertklinge entnehmen. Die Klinge des Typs Sögel/Wohlde, befindet sich als Dauerleihgabe des Landesmuseums Hannover im Bestand des Museums der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft. Also machte sich der Wissenschaftler auf nach Bad Fallingbostel, um mit einem handelsüblichen Bohrer und größter Vorsicht ein Loch mit drei Millimetern Durchmesser in die Klinge zu bohren. Cornelis geht es um die Späne. Die sammelte der Archäologe zusammen, damit sie mit modernsten Analysegeräten untersucht werden können. So soll die genaue Zusammensetzung der Bronze-Legierung hinsichtlich der Ausgangsmaterialien bestimmt werden. Cornelis geht es nicht nur um die Anteile von Kupfer und Zinn, sondern auch um die Verunreinigungen und Beimengungen. Gleichzeitig erhofft sich der Forscher Hinweise, die auf das genaue Alter der Klinge und den Zeitpunkt der Verarbeitung der Bronze schließen lassen.

+ Der Bohrer muss äußerst vorsichtig angesetzt werden. © Müller, Klaus

Da Sögelklingen aus einer frühen Phase der Bronzezeit stammen (etwa 1600 vor der Zeitrechnung), könne man davon ausgehen, dass das Metall nicht, wie in späteren Phasen üblich, aus dem Recycling älterer Metallobjekte stammt. Deshalb sei die Bronze wohl auch nicht mit anderen Legierungen vermischt. Diese Unverfälschtheit mache es möglich, auf das Abbaugebiet der Ausgangsmetalle, die Handelswege und auch Orte der Klingenwerkstätte zu schließen, erklärt der Wissenschaftler.

Die beprobte Klinge aus Bad Fallingbostel hat bei dem gesamten Projekt einen hohen Stellenwert.

Möglicherweise gebe es eine Verbindung zu Handwerkern aus dem mährisch-ungarischen Raum. All diese Fragen könnten mit den Materialanalysen von über 300 Schwertern des Typs Sögel/Wohlde, die sich im norddeutsch-dänisch-niederländischen Raum verteilen, geklärt werden. Cornelius hat also noch eine lange Reiseroute vor sich, bis alle Daten für das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unterstützte Projekt gesammelt sind. Die beprobte Klinge aus Bad Fallingbostel hat bei dem gesamten Projekt einen hohen Stellenwert.

Zu besichtigen ist die Klinge im Museum von April bis Oktober donnerstags von 16 bis 18 Uhr und jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:30 bis 17 Uhr. mü