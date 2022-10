Anrufsammeltaxi und Co. sorgen in Rethem für Bewegung auf Anforderung

Anrufsammeltaxi und Rufbussystem könnten zusammengelegt werden. © Adolph

Rethem/Verden – Ein Fahrservice auf Anforderung, „Mobility on Demand“ also, für Rethem und Verden klingt nach einer großartigen Idee. Anrufsammeltaxi und Rufbus gibt es und ein Ausbau dieser Systeme befindet sich bereits in der frühesten Planungsphase.

Einem Bericht im Häuslinger Rat zufolge, hat die Gemeinde für das Anrufsammeltaxi (AST) eine Erweiterung des Streckennetzes nach Otersen beantragt. Diese Anbindung, die sich der Bürgermeister Häuslingens Cord-Brün Voige wünscht, ist allerdings gerade noch nicht im Gespräch, stellte auf Anfrage Björn Symank, Samtgemeindebürgermeister von Rethem fest, denn Hodenhagen habe eine höhere Priorität. „Die VWE untersucht gerade die Möglichkeit mit den bestehenden Fahrzeugen eine Anbindung über Bierde nach Hodenhagen einzurichten“, so Symank.

Für die Anbindung an Otersen wäre auch ein weiteres Fahrzeug vonnöten. Noch wird nur ein Wagen für das Anrufsammeltaxi verwendet. „Im Moment ist die Nachfrage auch nicht groß genug, dass ein zweites Fahrzeug Sinn machen würde“, so Jürgen Haarstick, zuständig unter anderem für den ÖPNV im Heidekreis. „Dieses eine Taxi fährt nach einem zwei Stunden-Taktfahrplan“, erklärt Henning Rohde, Geschäftsführer von AllerBus und Verden-Walsroder-Eisenbahn (VWE). „Wenn Bierde und Hodenhagen integriert werden sollen, muss der Taktfahrplan geändert werden.“

Laut der öffentlichen Bekanntgaben des Rates von Häuslingen, gibt es aber auch Überlegungen, das AST mit dem vom Landkreis Verden betriebenen Rufbussystem zusammenzulegen, um ein einheitliches und kreisübergreifendes „Mobility on Demand“-System einzurichten, zwischen Verden, Rethem und gegebenenfalls bis nach Walsrode.

Auf Nachfrage erklärt Jürgen Haarstick, dass eine solche Zusammenlegung realistisch ist, da AST und Rufbussystem eine ähnliche Betriebsphilosophie haben. Er hält die Vereinheitlichung auf Dauer auch für notwendig, weist aber darauf hin, dass sie „nicht von heute auf morgen erreicht werden kann.“ Nichtsdestotrotz vertritt er die Meinung, es solle „als Pilotprojekt zumindest erprobt werden.“

Das „Mobility on Demand“- System würde, wenn es realisiert werden kann, von der Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) betrieben. „Erste Überlegungen dazu werden voraussichtlich erst in 2023 getroffen“, heißt es in den Bekanntmachungen des Häuslinger Rates. „Damit verbunden wäre dann auch eine Anbindung aus dem Bereich der Samtgemeinde Rethem nach Otersen und darüber hinaus“, heißt es in dem Papier weiter.

Auch Henning Rohde erklärt: „Das ist alles noch sehr jung und in der Planung. Wir arbeiten aber daran. Zunächst brauchen wir noch eine Kostenschätzung, dann muss die Politik entscheiden, denn das Geld muss erst zur Verfügung stehen. Wir planen aber auch noch einiges darüber hinaus.“

Momentan funktioniert beim AST alles noch per Anruf über Telefon, „on demand“ würde aber, laut Rohde, auch beinhalten, dass ein Taxi auch digital gerufen werden könnte. „Das wäre ein Folgeschritt.“

Haltestelle Große Straße. © Privat