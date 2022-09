Rethemer Brücken: Der Countdown läuft

Von: Christel Niemann

In die Jahre gekommen: Die Allerbrücke. © Christel Niemann

Rethem: Baustart für neue Aller-Querung in drei Jahren geplant....was kommt auf die Bürger zu???

Rethem – Drei Brücken – die Allerbrücke, die kleine Seebrücke und die Brücke an der Rethemer Fähre –- gleichzeitig stark beeinträchtigt. Anrainer und Arbeitnehmer gefangen im Verkehrschaos, und das über viele Monate? Die Bedenken sind teils groß, scheinen aber überwiegend unbegründet zu sein, wie der gut besuchte Informationsabend zeigte, zu dem der Geschäftsbereich Verden der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) die Rethemer Bürgerinnen und Bürger in den Burghof eingeladen hatte.

Die für das Projekt verantwortlichen Mitarbeiter haben über den aktuellen Stand der Planungen für die zu erneuernden Brücken entlang der B 209 informiert, die weiteren Planungsschritte erörtert und projektbezogene Fragen beantwortet. Nach der Begrüßung durch Samtgemeindebürgermeister Björn Symank skizzierte zunächst Malte Blohm, Hauptverantwortlicher für den Bereich Verkehrsplanung Kleine und Große Seebrücke und Fragen zu Planung und Bau, in aller Ausführlichkeit die Ist-Situation zu den Brücken, die im Verlauf der B 209 zwischen der Stadt Rethem und dem Campingplatz Rethemer Fähre ersetzt werden müssen.

Mehrere Brücken auf rund zwei Kilometern Länge: Die kommende Baustelle reicht von Rethem bis über die Rethemer Fähre hinaus. © Niemann

„Die Restnutzungsdauer der Brücken läuft 2026 und 2027 ab. Danach muss ein dauerhaftes Mentoring der Brücken durchgeführt werden, was sehr teuer ist, sodass im Grunde genommen nur ein Ersatzbau Sinn macht“, so Blohm. Er berichtete von bereits abgeschlossenen Planungsschritten wie Scoping-Termin, Vermessung, Aufstellen von Trassen- und Umleitungsvarianten und Erarbeiten eines hydraulischen 2DModells der Allerniederung je sieben Kilometer flussauf- und -abwärts. Auch Bestandskartierung für die Umweltverträglichkeitsstudie oder die Querschnittsermittlung für die neue große Allerbrücke, die von bislang 11,80 Meter auf dann 14,50 Meter erweitert werden soll, gehören dazu. „Durch den größeren Brückenquerschnitt werden in Zukunft einspurige Arbeiten möglich sein.“

Brücken in Rethem: Die Restnutzungsdauer der Brücken läuft 2026 und 2027 ab.

Der Beratungsbedarf im Burghof fiel durchaus üppig aus. © Niemann

Um die Leute nicht über Gebühr belasten, ist laut Blohm auch die Umleitungsvariante vom Tisch, den Verkehr während der Bauphase über Hodenhagen oder Verden zu lenken. „Das wird definitiv nicht geschehen“, sagte er . Es werde keine weiträumigen Umleitungen geben, sondern man werde ortsnahe Ersatzvarianten schaffen. Sperrzeiten werden den Bürgern allerdings nicht erspart bleiben. „Mit Sperrungen für die Dauer von drei bis sechs Wochen müssen wir rechnen. Irgendwann müssen die Bauwerke ja auch angeschlossen werden.“

Den Radlern unter den Anwesenden machte er zugleich Hoffnung, dass sich durch den Brückenneubau auch für sie manches zum Positiven ändern wird. „Für Radfahrer ist die derzeitige Situation alles andere als schön. Das wird später nicht mehr so sein“, versprach er. Einen konkreten Zeitplan hatte Blohm nicht parat, aber als Beginn der Bautätigkeit ist der Sommer 2025 anvisiert, sodass mit der Fertigstellung im Sommer 2028 zu rechnen ist.

Man müsse sich folglich auf eine dreijährige Bauzeit einstellen. Zu den aktuellen Planungsschritten sagte Blohm, dass zurzeit mehrere Trassenvarianten verglichen und Vorzugsvarianten ermittelt würden. Auch die Kampfmitteluntersuchung sei derzeit ein Thema, wie die Bewertung der Trassenvarianten unter Einbeziehung der Erkenntnisse der Umweltverträglichkeitsstudie.

Bürgerinfo in Rethem: Vieles vorgestellt, aber es dürfte noch Klärungsbedarf bestehen

In kleinen Gruppen hatten die Bürger dann Gelegenheit, die Entwürfe in Augenschein zu nehmen und konkrete Fragen an die im Projekt involvierten Fachleute zu richten. Hierbei wurde selbst Sorge um die Brückensicherheit laut, doch der zuständige Mitarbeiter gab Entwarnung: Reparaturbedürftig bedeute nicht einsturzgefährdet. Eine Brücke stürze nicht plötzlich ein. Außerdem würden die Brücken regelmäßig überprüft, was in Deutschland standardisiert und in einer DIN-Norm festgelegt sei. Obwohl an diesem Abend – insbesondere auch in den Einzelgesprächen – vieles vorgestellt wurde, dürfte noch Klärungsbedarf bestehen. „Scheuen Sie sich nicht, mit uns in Kontakt zu treten, aber tun sie es bitte per E-Mail unter Bruecken.Rethem@nistbv.niedersachsen.de“, bat Blohm. „Wir rufen Sie zurück.“