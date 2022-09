Rethemer Aller-Strandbar auch ohne Aller ein Erfolg

Von: Reike Raczkowski

Haben unzählige Cocktails gemixt: Anna Müller, Anne Senger und Luzie Feldmann (von links) freuen sich über eine erfolgreiche zweite Saison ihrer Aller-Strandbar. © Bätje

Die Abende werden schon merklich kühler und damit endet auch die Saison der mobilen Aller-Strandbar. Unzählige Cocktails gingen auch im zweiten Jahr ihres Bestehens über den Tresen und die jungen Frauen, die das ungewöhnliche Projekt ins Leben gerufen haben, sind überglücklich, dass ihre Idee bei den Bewohnern der Samtgemeinde so gut ankommt. Daran hat auch der Umzug von der Aller an den See beim Stöckener Hof nichts geändert.

Rethem/Stöcken – Ein kleines bisschen wehmütig waren die Betreiber und Fans der kleinen Bar am vergangenen Freitag zum Saisonabschluss. Aber langsam wird es abends schon recht frisch, die lauen Sommerabende sind vorbei und damit schwindet naturgemäß auch die Lust auf Tequila Sunrise und Co.

An fünf Terminen wurde die Aller-Strandbar in diesem Sommer mit Leben gefüllt. „An einem besonders schönen Abend im August, da waren wohl um die 200 Leute da. Genau weiß ich es nicht, aber ich kann mich erinnern, dass ich beim Mixen der Cocktails kaum aufsehen konnte, weil ich so viel zu tun hatte“, erzählt Luzie Feldmann, die die Bar gemeinsam mit Alicia Riekenberg, Anne Senger und Anna Müller betreibt – ehrenamtlich, versteht sich. Die gesammelten Einnahmen aus dem Getränkeverkauf werden nach Abzug der Unkosten gespendet. „Im vergangenen Jahr haben wir 1 500 Euro eingenommen, davon soll in Kürze ein Spielgerät für Kinder für den Londypark angeschafft werden“, erzählt Feldmann. „Die Spende muss jetzt aber wohl erst noch durch den Rat, keine Ahnung, warum das so lange dauert.“ Schon zu Beginn des Projektes im Sommer 2021 hatten sich die jungen Leute gewundert, wie schwierig es ist, etwas Ehrenamtliches auf die Beine zu stellen: Der Rat hatte sich anfangs zumindest kurzzeitig quer gestellt und wollte der Idee zunächst keine Erlaubnis erteilen.

Umzug nach Stöcken war ein Glücksfall

Wieviel Geld für den guten Zweck in diesem Jahr zusammengekommen ist, steht noch nicht fest. Die Frauen haben noch keinen Kassensturz gemacht, aber klar ist, dass auch diesmal wieder einiges zusammengekommen ist.

Der Umzug aus dem Londypark nach Stöcken sei ein Glücksfall gewesen, berichtet Luzie Feldmann. Der mit Hilfe der Landjugend angelegte „Beach“ am See passe hervorragend zum Konzept ihrer Cocktailbar. „Das Ambiente stimmt einfach.“

Schön sei es zwar auch an der Schutzhütte am Allerufer gewesen, „aber beim Stöckener Hof haben wir viel mehr Möglichkeiten, unser Equipment zu lagern.“ Auch die vorhandene Infrastruktur im ehemaligen Gasthaus inklusive Toiletten komme dem Konzept entgegen. „Auch menschlich passt es mit uns und den neuen Besitzern des Stöckener Hofes.“

So hoffen die Frauen, dass es auch ein drittes Jahr für die mobile Strandbar geben wird. Dann aber möglicherweise mit einem veränderten Team. „Es macht wahnsinnig viel Spaß, aber auch ebenso viel Arbeit“, gibt Feldmann offen zu. Und im kommenden Jahr müsse sie ihre Masterarbeit schreiben und dann fehle ihr wahrscheinlich die Zeit für das Herzensprojekt Strandbar. Sie könne nicht für die anderen Frauen sprechen, aber eins sei klar: Unterstützer des ehrenamtlichen Projektes wären für die kommende Saison ausgesprochen gern gesehen. „Es ist schon irgendwie unser Baby und wir wollen die Strandbar auch nicht aufgeben.“ Wer sich also in dem Projekt engagieren möchte, kann sich bei ihr per E-Mail an luziefdm@web.de melden.