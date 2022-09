Acht Millionen Euro für „HeiDefinition“

Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier © Preuss

Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier überreichte am Dienstag in Celle einen Anerkennungsbescheid für die Zukunftsregion „HeiDefinition“ der Landkreise Celle, Uelzen und Heidekreis.

Celle/Heidekreis – Die Landkreise Celle, Uelzen und Heidekreis können die gemeinsame Zukunftsregion „HeiDefinition – Ländlichkeit in neuen Dimensionen“ entwickeln. Einen entsprechenden Bescheid übergab Staatssekretär Matthias Wunderling-Weilbier aus dem Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung am Dienstag an den Landrat des Landkreises Celle, Axel Flader. Das schreibt das Ministerium in einer Pressemitteilung.

Das Programm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ ist ein Angebot an Landkreise und kreisfreie Städte, gemeinsam mit weiteren regionalen Akteuren regionalspezifische Herausforderungen zu bewältigen. Ziel ist die themenbezogene Kooperation über Landkreisgrenzen hinweg. Es sollen Projekte entwickelt werden, die zu regional wirksamen Entwicklungsimpulsen führen. Damit ergänzen die Zukunftsregionen die bestehenden Programme des Regionalministeriums um einen regionalpolitischen Ansatz zur Stärkung der Regionen in Niedersachsen.

„Es freut mich, dass Sie unser Programm Zukunftsregionen zum Anlass genommen haben, ihre Zusammenarbeit in einem für Sie alle zentralen Bereich zu beginnen. In den letzten Monaten haben Sie sich intensiv Gedanken über die inhaltliche Ausrichtung ihrer Region für die kommenden Jahre gemacht“, so Staatssekretär Wunderling-Weilbier.

Mit dem Budget von rund acht Millionen Euro möchte sich die Region thematisch auf Themen der Digitalisierung im ländlichen Raum fokussieren. Konkret will die Zukunftsregion Projekte der Handlungsfelder „Regionale Innovationsfähigkeit“ und „Wandel der Arbeitswelt, Chancengleichheit und gesellschaftliche Teilhabe“ umsetzen. Erste Ansätze sind unter anderem die regionale digitale Plattform „HeiDigital“ sowie der Aufbau eines Co-Working- und eines überbetrieblichen Coaching-Netzwerks.

Wunderling-Weilbier lobte den Ansatz, durch eine nachhaltige und digitale Optimierung der Arbeits- und Lebenswelt die Region für junge Menschen wieder interessant und attraktiv zu machen. „Zu dem Ansatz, qualifizierte Fachkräfte in der Region zu binden, passt auch der Titel ‚Neue Dimensionen im ländlichen Raum‘. Besonders positiv ist mir aufgefallen, dass Sie bereits in der Entwicklungsphase eine Fokusgruppe ‚Zukunft‘ mit jungen Menschen unter 35 Jahren eingebunden haben und auch in der Steuerungsgruppe sicherstellen, dass die junge Generation dort vertreten ist, um ihre Perspektive einzubringen“, schloss Wunderling-Weilbier.

Landrat Axel Flader bedankte sich für die Unterstützung durch das Regionalministerium und im Namen aller Kooperationspartner: „Die Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelt betreffen auch den ländlichen Raum. Das Programm ,HeiDefinition’ kann ein Baustein sein, um diese Veränderungsprozesse zu unterstützen, daher nehmen wir die Aufgabe an und danken für die finanzielle Unterstützung.“

Ein Film über die Ziele und Säulen des Zukunftsregionen-Programms ist hier zu finden: https://youtu.be/FqAz70NT2Pg