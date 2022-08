Stand-Up-Paddling kam bei Landfrauen sehr gut an

+ © Landfrauenverband Heidekreis Gut gelaunt und abenteuerlustig machten die Landfrauen auf dem Fährsee erste Erfahrungen mit der Trendsportart. © Landfrauenverband Heidekreis

Zunächst ein bisschen wackelig, aber der Spaß war riesengroß - Stand-Up-Paddling auf dem Fährsee kam bei den Landfrauen sehr gut an......Weitere Termine sind gebucht....

Rethem – Also, die Landfrau ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war – oder besser, was man so an Vorurteilen mit ihr verbindet. Weiblich und ländlich sind sie, na klar, aber eben auch innovativ. Den Eindruck vermitteln die Kreislandfrauen in ihrem Bericht über ihre jüngste Aktion in Fallingbostel.

Selbst die Autofahrer auf der Fährbrücke in Rethem konnten sich nicht mehr auf die Straße konzentrieren. Ihre Aufmerksamkeit nahm das Getümmel auf dem Wasser des Fährsees gefangen. Dort trafen sich jetzt 20 aktive Landfrauen, um die neue Trendsportart Stand-up-Paddling auszuprobieren und den See kurzfristig in ein Wassersportzentrum zu verwandeln.

Unterwegs mit SUP auf dem Fährsee: Vorher noch nie auf dem Board gestanden

+ Gleichgewichtsinn und Koordination waren auf dem Board gefragt. © Landfrauenverband Heidekreis

Bei dieser Sportart, die die Tiefenmuskulatur stärkt, wird auf einem Board im Stand gepaddelt und neben dem Geichgewichtssinn auch die Koordination geschult. „Das Schönste aber ist die Natur und das Erlebnis auf dem Wasser und natürlich die Gemeinschaft mit den anderen Frauen“, so Ana Bostel aus Altenboitzen. Wie viele anderen Landfrauen hatte sie vorher noch nie auf einem Board gestanden. jetzt wollte sie das Paddling einfach einmal ausprobieren.

Die Frauen „mitten im Leben“ des Kreisverbandes Fallingbostel hatten sich die Aktion nach der Frühstücksveranstaltung im Mai vom Vorstand gewünscht und nun zeitnah umgesetzt. „Mitten im Leben“ soll bedeuten, dass alle Frauen willkommen sind, egal welchen Alters, aus welchem Ortsverein sie kommen oder, ob sie überhaupt Mitglied sind. Gerade diese Mischung der Altersklassen wurde beim gemeinsamen „Picknickdecken-Büfett“ im Anschluss ans Paddling gelobt. So kam heraus, dass es Teilnehmerinnen von 22 bis 64 Jahre gab, die allesamt den gleichen Spaß auf dem Wasser hatten und sich gegenseitig motiviert haben.

Dass am Ende alle Teilnehmerinnen mit trockenen Klamotten und einem breiten Lächeln an Land gegangen sind, ist dem tollen Wetter ohne Wind und Wellen und den sportlichen Frauen zu verdanken. Viele Teilnehmerinnen haben sich gleich zu der zweiten Veranstaltung, dem „Stand-up-Paddling auf der Aller“ angemeldet, um das Gelernte gleich auf einem Fluss mit etwas größerem Schwierigkeitsgrad auszuprobieren.

Aber auch die kommenden Veranstaltungen am Freitag, 26. August, im Dorfgemeinschaftshaus „Jarlinger Schafstall“, verspricht eine gute Mischung aus Information, Austausch, Spaß und Wissensvermittlung zu werden. In Anbetracht auf die anstehende Landtagswahl, laden die Kreislandfrauen zum Politik-Austausch „Lass mal schnacken – Politik zum verstehen“ unter die Eichen ein. In geselliger Runde, bei Wein und Snacks, wollen sie mit den regionalen Politikern und den Kreistagsabgeordneten diskutieren. Eine Anmeldung ist gewünscht, Partner, Partnerinnen und Familienangehörige (gerne auch wahlberechtigte Jugendliche) dürfen mitgebracht werden. Für weitere Informationen steht Andrea Evers unter Telefon 05165/913966 bereit.