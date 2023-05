A7 nach schwerem Unfall Richtung Hamburg gesperrt – zwei Personen verletzt

Von: Sebastian Peters

Ungefähr 30 Einsatzkräfte befreiten den eingeklemmten Beifahrer. © Sebastian Peters

Ein Transporter einer Dachdeckerfirma kollidierte am Dienstagmorgen auf der A7 mit einem Sattelschlepper, wobei zwei Menschen teils schwer verletzt wurden.

Bispingen – Am Dienstagmorgen, 2. Mai 2023, ereignete sich ein schwerer Unfall auf der A7 kurz vor der Abfahrt Bispingen in Richtung Hamburg. Gegen 9 Uhr krachte ein Transporter einer Dachdeckerfirma in das Heck eines Sattelschleppers.

Schwerer Unfall auf der A7 kurz vor Bispingen – Transporter kracht in Sattelschlepper

Der Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt, während der Beifahrer eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Unverzüglich rückten Rettungskräfte aus, darunter ein Rettungshubschrauber aus Hamburg, der vor Ort im Einsatz war.

Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren schnell zur Stelle. Mit schweren technischen Geräten wurde der Beifahrer aus den komplett zerstörten Unfallwagen befreit.

Der Transporter wurde durch den Unfall komplett zerstört. © Sebastian Peters

Die Polizei sperrte die Autobahn in Richtung Hamburg aufgrund des Unfalls komplett ab. Dies führte zu einem langen Stau auf der A7. Fahrzeugführer werden gebeten, den Unfallort weiträumig zu umfahren.

Die genaue Unfallursache ist bislang unklar und wird derzeit von der Polizei ermittelt. Mutmaßlich hat der Fahrer des Transporters den vorausfahren Lastwagen übersehen und scheinbar mit hoher Geschwindigkeit gerammt.