42-jähriger Autofahrer im Heidekreis stirbt nach Aufprall auf Transporter

Von: Steffen Maas

Nachdem er von der Straße abgekommen war, wurde das Auto des 42-Jährigen in die Luft geschleudert und kollidierte dann mit einem parkenden Transporter. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. © Feuerwehr Walsrode/dpa

Nachdem er von der Straße abgekommen und gegen einen parkenden Transporter gekracht war, ist ein 42-jähriger Autofahrer im Heidekreis noch vor Ort gestorben.

Walsrode – Nach einem schrecklichen Unfall im Heidekreis ist ein 42-jähriger Autofahrer gestorben. Der 42-Jähriger war in Walsrode mit seinem Auto von der Straße abgekommen, über die Böschung eines Autohauses geschleudert worden und mit einem geparkten Transporter kollidiert.

Crash in Walsrode: 42-Jähriger stirbt aufgrund schwerer Verletzungen noch an der Unfallstelle

Bei dem Aufprall am frühen Samstagmorgen, 29. April 2023, wurde der Mann aus dem Heidekreis so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Feuerwehr Walsrode am Samstag weiter mitteilte, wurden Ermittlungen zur Unfallursache und zum Hergang eingeleitet.