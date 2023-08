270.000 Euro für neue Bomlitzer Tafel

+ © Klaus Müller Bürgermeisterin Helma Spöring (l.) kam mit einem riesigen Schlüssel zur Eröffnung der neuen Räume für die Bomlitzer Tafel in das Dorfgemeinschaftshaus. Die Leiterin der Walsroder Tafel, Ursula Büch, gratulierte Dagmar Harms (M.) zu den neuen Räumen. © Klaus Müller

Hilfe für Menschen in der Not...Bürgermeisterin Helma Spöring überreicht den Eröffnungsschlüssel für die renovierte Tafel...

Bomlitz – Da hat die Stadt Walsrode für die Tafel tief in die Tasche gegriffen: Im Bomlitzer Dorfgemeinschaftshaus eröffnete Bürgermeisterin Helma Spöring die neuen Räume, die der Tafel in der Industriegemeinde zur Verfügung gestellt werden. „Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir diese hellen Räume übernehmen dürfen,“ sagte Dagmar Harms, die die soziale Einrichtung in Bomlitz seit über 14 Jahren leitet. Wenn die Eingangslösung noch eine andere werden könnte, wäre alles perfekt. Denn so ist es doch eng, wenn sich an jedem Freitag die Pforten öffnen.

270. 000 Euro hat die Stadt in die Hand genommen, um die bisherige Hausmeister-Wohnung von Grund auf zu sanieren. „Viel Geld“, meint dann auch die Bürgermeisterin, „aber eine gute Sache, die die Stadt sozial schwachen Menschen anbietet. Und: Es ist nur der erste Bauabschnitt im Dorfgemeinschaftshaus, das noch einige Baustellen hat. „Wir werden versuchen, im Rahmen von Fördermaßnahmen Mittel für Bomlitz zu bekommen, damit es hier weitergehen kann.“

In der ehemaligen Wohnung wurden Küche und Bad so hergerichtet, dass sie weiterhin als Wohnraum nutzbar sein kann. Helma Spöring bedankte sich vor allem bei den Mitarbeitern des Bauamtes und den beteiligen Firmen für einen gelungenen Umbau. Es wurden unter anderem Abbrucharbeiten, Maurerarbeiten, Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärarbeiten durchgeführt. Eine umfangreiche Elektroinstallation war zudem notwendig. Der Tischler war aktiv im Baugeschehen beteiligt. Fliesen, Bodenbelege und Malerarbeiten mussten verrichtet werden. Das alles erbrachte die stolze Herstellungssumme von 270. 000 Euro.

„Ich denke, mit diesem neuen Angebot, das bald starten wird, wenn der Umzug aus den alten Räumen am Sportplatz durchgeführt worden ist, werden wir mehr Interessenten für die Tafel finden“, sagt Dagmar Harms. Zurzeit ist die Tafel Anlaufstation von 25 bis 30 Familien. „Mir macht es einfach Spaß, hier zu arbeiten und Gutes zu leisten“, sagt Dagmar Harms. Sie war 46 Jahre bei Wolff beschäftigt, hat dort Industriekauffrau gelernt und vieles erleben dürfen.

Mit Nordic-Walking hält sie sich fit, aber eben auch mit vielen sozialen Tätigkeiten, unter anderem in der Awo und bei der Betreuung ausländischer Mitbürger. „Ich bin der Liebe wegen nach Bomlitz gekommen und habe mich hier immer sehr wohl gefühlt,“ verrät sie. Und freut sich nun darüber, dass sie ein tolles Team um sich herum hat. mü