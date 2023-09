Unterbesetzte Polizei gegen „HausDrei“: Der Kampf gegen Drogenkriminalität im Norden

Von: Sebastian Peters

Die „HausDrei“ Bande bringt die Hamburger Polizei an ihre Grenzen. Mit Musik, Gewalt und Drogen verbreitet sie Angst, während die Polizei mit Personalmangel kämpft.

Hamburg – Es ist „das Hauptproblem im Kilobereich“, wie es Jan Reinecke von Bund Deutscher Kriminalbeamter beschrieb. Eine „neue“ Gruppierung in der organisierten Kriminalität sorgt in Hamburg aktuell für großes Aufsehen. Die Gruppe „HausDrei“, die in Liedern und Videos mit Reichtum, Drogen und Straftaten angeben, zeigt der Hamburger Polizei ihr größtes Problem – Zu wenig Personal.

Drogenbande „HausDrei“ mischt die Hamburger Polizei auf – Ermittler „Pfeifen“ aus dem letzten Loch

Die Landeskriminalämter LKA 61 (Ermittlungsgruppe Rauschgift), LKA 62 (Spezieller Rauschgifthandel) und das LKA 63 (Organisierte Kriminalität) „pfeifen“ aus dem letzten Loch. Dabei sind es genau diese Fachbereiche, die gegen die Drogenkriminalität und deren organisiertes Verbrechen vorgehen sollen. „Die fühlen sich alleingelassen“, Jan Reinecke weiter: „Ich verneige mich vor den Kollegen, die in dem Bereich tätig sind“.

Die „HausDrei“ Bande Die Mitglieder der HausDrei-Bande soll sich in dem gleichnamigen Stadtteilzentrum in Hamburg-Altona kennengelernt haben. Allerdings haben sich die Mitglieder dort wohl „nur“ kennengelernt. Geschäfte werden dort, nach Aussage der Polizei, nicht getätigt. „Nach Erkenntnissen der Polizei wird das Haus 3 in Altona nicht als Anlaufstelle für Drogengeschäfte genutzt“, so die Polizei Hamburg.

Aktuell sitzen rund 12 Beamte an der Kriminalbande „HausDrei“, so Reinecke. Dabei umfasst die Drogenbande mehr als 150–200 Personen. (16 Verdächtige pro Ermittler) Dazu kommt noch, dass die Dealer auf der Straße immer wieder auftauchen. „Wir können die Leute einsperren, da kommen immer wieder welche nach“, so Reinecke.

Die Gruppe soll bei der Polizei Hamburg aber dennoch im Mittelpunkt stehen, wie Sandra Levgrün, Sprecherin der Polizei Hamburg sagt: „Die Gruppierung steht ganz klar im Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Wir konnten bereits nennenswerte Erfolge verbuchen und Zusammensetzungen aufhellen.

Dabei spielt „Leute einsperren“ eine größere Rolle. Hinter Gitter geht das Dealen weiter. Entweder werden weiter Drogen verkauft oder es werden wichtige Kontakte geknüpft. Dass das Dealen auch hinter Gitter weiter betrieben wird, zeigte eine Durchsuchung der JVA. Diese Durchsuchung am 04. Mai 2023 hängt unter anderem auch mit der „HausDrei“ Bande zusammen.

Die Haft als Mittel zum Weg: In der JVA wird weiter gehandelt und Kontakte werden geknüpft

Nach der Haft fallen die Ex-Häftlinge häufig in das alte System zurück. „Resozialisierung geht an denen völlig vorbei“, so Reinecke. Das vorherige Leben hatte Geld, Party und Drogen. „Die möchten den Gangsta-Style leben.“



Und auch die Musik und deren Musikvideos wird bei der „HausDrei“ Bande als Mittel der Zielsetzung eingesetzt. Drohungen wie „Scheiß‘ drauf, mit wem und auf welchem Film du bist. Wir sind korrekt, doch wenn‘s sein muss, kill‘n wir dich“ aus dem Musikvideo „Ndrangheta“ von Shafo feat. Gzuz werden offenbar auch in die Tat umgesetzt. Ob und welche Rolle Gzuz bei der „HausDrei“ Bande spielt, ist unklar.

Was ist Ndrangheta? Die ’Ndrangheta ist ein Mafia-Netzwerk aus Kalabrien, das mittlerweile in Europa, Nord- und Südamerika sowie in Australien tätig ist. Diese Organisation gehört zu den einflussreichsten kriminellen Vereinigungen weltweit und hat Geschäftsaktivitäten in etwa 30 Ländern, mit einem geschätzten Jahresumsatz von 50 Milliarden Euro.

Jüngste Vorfälle wie die Schüsse auf die Shishabar nahe der Reeperbahn, den erschossenen 26-jährigen Mann am Berliner Tor oder den hingerichteten Terry in der Shishabar in Hohenfeld. Alle die Taten sollen mehr oder weniger mit den Drogengeschäften der „HausDrei“ Bande zusammenhängen. „Die Glock die man zeigt, muss man auch einsetzen“, so Reinecke über die Musik von der „HausDrei“ Bande.

In der Shishabar wurde ein Mann nahezu hingerichtet. Die Tat soll etwas mit der „HausDrei“ Bande zu tun haben (Archivfoto) © Elias Bartl

Trotz der jüngsten Vorfälle, die offenbar mit der „HausDrei“ Bande zusammenhängen, spricht die Polizei Hamburg weiterhin von einem „klaren Signal“ gegen die organisierte Kriminalität. „Das Signal an die Szene ist klar: Wir lassen nicht locker, sondern führen unsere Ermittlungen unter Hochdruck fort“, so Levgrün. Reinecke von Bund Deutscher Kriminalbeamter sieht dies allerdings völlig anders: „Seit vielen, vielen Jahren wird organisierte Kriminalität in Hamburg nicht mehr bekämpft“, so Reinecke



Immerhin: „Wir haben bislang allerdings keine Anhaltspunkte dafür, dass die Gruppierung mit anderen wie beispielsweise den Hells Angels vergleichbar wäre“, so die Sprecherin der Polizei Hamburg.