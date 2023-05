„Zwei im kritischen Zustand“: Das sagt Aurubis zum tödlichen Arbeitsunfall

Von: Sebastian Peters

Teilen

Nach dem tödlich Arbeitsunfall äußert sich Aurubis © Sebastian Peters

Aurubis äußert sich bestürzt über den tödlichen Arbeitsunfall auf ihrem Werksgelände in Hamburg. Zwei weitere Mitarbeiter sind weiterhin im kritschen Zustand.

Hamburg – In der Nacht vom 10. auf den 11. Mai 2023 ereignete sich ein schwerer Arbeitsunfall auf dem Werksgelände von Aurubis in Hamburg-Veddel. Gegen 2:25 Uhr trat in einer Produktionshalle eine größere Menge Stickstoff aus.

Nach tödlichen Arbeitsunfall auf Aurubis-Gelände in Hamburg – das sagt der Kupferriese

Die Werkfeuerwehr rettete drei leblose Mitarbeiter, und Wiederbelebungsversuche wurden eingeleitet. Die Betroffenen wurden in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Wenig später verstarb ein Mitarbeiter im Krankenhaus, zwei weiter sind weiterhin im kritischen Zustand.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an © Sebastian Peters

„Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es heute auf dem Aurubis-Gelände in Hamburg in der Rohhütte Werk Ost zu einem schweren Arbeitsunfall. Dabei wurden drei Mitarbeiter von Aurubis schwer verletzt“, so der Head of Corporate Communications von Aurubis, Christoph Tesch.

Schwerer Arbeitsunfall bei Aurubis in Hamburg: Stickstoffaustritt in Produktionshalle

Zum gesundheitlichen Zustand der Mitarbeiter musste Herr Christoph Tesch: „Ein Mitarbeiter ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben. Zwei befinden sich weiterhin in Behandlung. Sie befinden sich in kritischem Zustand.“

Zum schweren Unfall kam es offenbar, so Christoph Tesch, bei Instandhaltungsarbeiten in der sogenannten Rohhütte Werk Ost. Drei Mitarbeiter wurden dabei unmittelbar von dem Stickstoffaustritt betroffen.

Aurubis äußerte sich zu dem Vorfall tief betroffen und spricht den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus. Während des Produktaustrittes bestand zu keinem Zeitpunkt eine weitere Gefahr für Anwohner und andere Mitarbeiter. Ermittlungen zum Unfallhergang hat die Polizei und das Amt für Arbeitsschutz eingeleitet.