Unfall in Hamburg: Radfahrer von Lastwagen erfasst – 15-Jähriger stirbt noch vor Ort

Von: Sebastian Peters

Die Feuerwehr konnte den Jungen nicht mehr retten. (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Ein Lastwagen überfuhr beim Einbiegen auf einen Supermarktparkplatz einen 15-jährigen Jungen. Er verstarb noch vor Ort. Hatte der LKW einen Abbiegeassistent?

Hamburg – Am Dienstag, 29. August 2023, kam es auf dem Osdorfer Landstraße (B431) im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek zu einem tragischen Verkehrsunfall. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer den Fahrradweg direkt an der Bundesstraße, als der Fahrer eines Lastwagens auf den Parkplatz des dortigen Supermarktes einbiegen wollte.

Unfall in Hamburg: Junge (15) von Lastwagen in Groß Flottbek überfahren – er verstarb noch vor Ort

Der Mann am Steuer des Sattelzuges übersah offenbar den Radfahrer und erfasste den 15-jährigen Jungen mit dem vorderen Bereich der Zugmaschine. Als die ersten Rettungskräfte der Feuerwehr Hamburg eintrafen, konnten diese nur noch den Tod des Jungen feststellen. Erst vor wenigen Tagen verstarb ein elfjähriger Junge bei einem Trike-Unfall in Altengamme und am 28. August 2023 verstarb ein zehnjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Braderup.

Zeugen erlitten einen Schock – War der Lastwagen mit einem Abbiegeassistent ausgerüstet?

Ob der Lastwagen einen Abbiegeassistent verbaut hatte, ist bisher nicht bekannt. Ebenso stellt sich noch die Frage, was der Lastwagen auf dem Gelände des Supermarktes machen wollte. Ein Hinweisschild an der Einfahrt verbietet eigentlich die Einfahrt für Lastwagen jeglicher Art.

Mehrere Personen mussten vor Ort durch Notfallseelsorgern und dem Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut werden. Eine Zeugin erlitt sogar einen Schock.