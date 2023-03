Schüsse in Hamburg: Wohl mehrere Tote und Verletzte

Von: Elias Bartl, Mark Stoffers

Bei Schüssen in Hamburg sollen mehrere Menschen ums Leben gekommen sein. © Elias Bartl

Großeinsatz der Polizei in Hamburg: In einem Zentrum der Zeugen Jehovas soll es zu Schüssen gekommen sein. In der Folge soll es Tote und Verletzte gegeben haben.

Hamburg – Großeinsatz der Polizei in Hamburg. In einem Zentrum der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf soll es wohl zu Schüssen gekommen sein. Nach bisher unbestätigten Meldungen seien dabei mehrere Menschen ums Leben gekommen. Zudem sollen mehrere Menschen verletzt worden sein – darunter auch zum Teil schwerverletzt. Übereinstimmende Medienberichten zufolge soll es zu sechs Toten gekommen sein. Noch unbestätigt ist ein mögliches weiteres Opfer.

Nach Angaben von Reportern vor Ort wurde das Gebiet nach den Schüssen im Deelböge in Hamburg weiträumig abgesperrt. Neben Sanitätern, die vor Ort, die Verletzten auf der Straße in Rettungswagen behandeln, ist ebenfalls die Feuerwehr und das SEK an Ort und Stelle im Hamburger Stadtteil Alsterdorf.

Aktuell werden Schüsse in Hamburg gemeldet. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. © Elias Bartl

Schüsse in Hamburg: SEK vor am Einsatzort – Gebiet weiträumig abgesperrt.

Umliegende Krankenhäuser wurden wegen eines Massenanfalls an Verletzten alarmiert und sind in Alarmbereitschaft, während Rettungskräfte den Noteinsatz bestätigten. Die Feuerwehr ist ebenfalls im Einsatz. Hilfsorganisationen werden aufgrund der vielen Verletzten hinzugezogen.

Die Hintergründe der Schüsse sind bisher noch unklar und die Anzahl der Toten und Verletzten ist bisher von offizieller Seite nicht bestätigt. Via der Nina Warnapp wurde die Bevölkerung alarmiert. In der Meldung ist zu lesen: „Schadensereignis: Am heutigen Tage gegen 21:00 Uhr schoss(en) ein oder mehrere unbekannte Täter auf Personen in einer Kirche.“ Auch hier wird betont, dass die Straßen im Bereich gesperrt sind. Die Bevölkerung ist dazu angehalten, den Gefahrenbereich zu meiden. Personen im Gefahrenbereich sollen vorläufig nichts ins Freie gehen.

Weitere Informationen folgen in Kürze