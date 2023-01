„Schlickfrieden“ bröckelt: Meyer irritiert über Tschentscher-Vorstoß

Hamburgs Bürgermeister bringt trotz neuer Vereinbarung erneut eine Schlickverklappung vor Scharhörn ins Spiel. In Niedersachsen reagiert man irritiert.

Hannover/Hamburg – Ein neuer Vorstoß des Hamburger Bürgermeisters Peter Tschentscher zur Verbringung von Elbschlick vor der Vogelschutzinsel Scharhörn trifft in Niedersachsen auf Unverständnis. „Mich wundert und irritiert der erneute Hamburger Vorstoß sehr“, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) in einer Mitteilung am Mittwoch.

Umweltminister Meyer stellt klar: „Lehnen Schlickverklappung vor Scharhörn nach wie vor ab“

„Alle beteiligten Länder waren sich einig, mit dem weihnachtlichen Schlickfrieden einen guten und wichtigen Schritt in Richtung einer vernünftigen und tragfähigen Lösung gemacht zu haben.“ Daran seien Schleswig-Holstein und Niedersachsen weiterhin interessiert. „Eine Schlickverklappung vor Scharhörn lehnen wir nach wie vor ab“, sagte Meyer.

Vor Weihnachten hatten Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen vereinbart, vorerst keine Sedimente vor Scharhörn zu verklappen, sondern sie zum Seezeichen Tonne E3 bei Helgoland zu bringen und den Elbschlick-Streit so beizulegen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher lässt Thema nicht ruhen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte am Dienstagabend überraschend erneut die Verklappung von jährlich rund zweieinhalb Millionen Kubikmeter aus der Elbe gebaggerten Sediments nahe Scharhörn ins Spiel gebracht. Die im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer gelegene Vogelschutzinsel gehört zur Hansestadt.

Obwohl der Bund nicht weit entfernt beim Neuen Lüchtergrund die vierfache Menge Schlicks in der Elbmündung ablagere, würden die Hamburger Pläne als Ärgernis verstanden, „weil wir angeblich die Natur gefährden“, hatte Tschentscher am Dienstagabend im Hamburger Übersee-Club gesagt. Dies sei aber gar nicht der Fall.

Wirtschaftsminister Olaf Lies wünscht sich mehr Bereitschaft zur Kooperation

Niedersachsens Wirtschafts- und Hafenminister Olaf Lies (SPD) sagte zu Tschentschers Vorstoß, dass eine Lösung für das Hamburger Elbschlickproblem auch in einer engeren Zusammenarbeit der norddeutschen Seehäfen liege. „Ich bin übrigens mal wieder überrascht, dass man auf Hamburger Seite, wenn man über Niedersachsen spricht, gefühlt immer erstmal nur an Schlickverklappung denkt“, sagte Lies.

Lies‘ erster Gedanke zur Lösung des Problems seien „vielmehr eine gemeinsame Sedimentstrategie und der Einstieg in eine echte, deutsche Hafenkooperation – gerade auch mit Blick auf den einzigen deutschen Tiefwasserhafen in Wilhelmshaven.“ Es brauche allerdings eine Bereitschaft, „da ernsthaft drüber nachzudenken.“ (dpa)