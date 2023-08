Schla(m)massel um „Chico“ – Pferd steckt im Graben fest

Von: Sebastian Peters

Ein abendlicher Ausritt endete beinahe tragisch: Wallach „Chico“ stürzte in einen Wassergraben und drohte zu ertrinken. Nur ein großes Rettungsteam konnte ihn befreien.

Hamburg – Während eines Ausritts auf den Wiesen zwischen dem Billwerder Billdeich und dem Bahndamm kam es zu einem Zwischenfall, der das Leben des Pferdes „Chico“ in Gefahr brachte. Durch einen gelockerten Sattel erschreckte sich das Tier, machte rückwärtsgehende Bewegungen und stolperte in einen durch hohes Gras verdeckten, zwei Meter tiefen Wassergraben.

Tief im Schlamm eingesunken, begann für „Chico“ ein fast zweistündiger Überlebenskampf, während seine Reiterin verzweifelt den Notruf wählte und versuchte, seinen Kopf über Wasser zu halten.

Die Freiwillige Feuerwehr Allermöhe-Billwerder rückte mit 16 Rettern aus, die bereits Erfahrung in der Rettung von Pferden aus solchen Situationen hatten. Dennoch stellte die Befreiung von „Chico“ eine besondere Herausforderung dar. Trotz Unterstützung durch zwei Tierärzte, Landwirte aus der Umgebung und andere Pferdefreunde blieben die ersten vier Rettungsversuche erfolglos. „Chico“ rutschte immer wieder in den Schlamm zurück, obwohl er selbst versuchte, sich daraus zu befreien.

