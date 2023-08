Hochsommer in Niedersachsen ist vorbei: Ab heute drohen überall im Bundesland Gewitter

Achtung! Gefährliche Gewitter – Küstenwarnung für Niedersachsen betrifft mehrere Regionen

Von: Lia Stoike

Seit kurzem heißt es „Sommer adé“ in Niedersachsen. Gewitter setzen den sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage ein Ende. Wetterexperten warnen.

Update vom 25. August 2023, 16:30 Uhr: Neben den aus den Morgenstunden bekannten Regionen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) noch weitere Details hinzufügt. Demnach sind bestimmte Landkreise und Städte besonders von den Unwettern betroffen, die über Niedersachsen hinwegziehen.

Warnung für Niedersachsens Küsten: Diese Landkreise und Städte erwischt es am heftigsten

Landkreis Rotenburg-Wümme

Hansestadt Bremen

Landkreis Verden

Landkreis und Stadt Oldenburg

Landkreis Nienburg (Weser)

Landkreis Diepholz

„Es besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern“, heißt es in einer DWD-Pressemitteilung. Es können in den Nachmittagsstunden Gewitter der Stufen zwei bis vier vorkommen. Bürgerinnen und Bürger sollten vorsichtig sein. Es drohen Gefahren vor Blitzschlag. Dabei besteht Lebensgefahr. „Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden.“ Einheimische sollen besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. „Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.“

Küstenwarnung für Niedersachsen: Diese Regionen sind vom Unwetter betroffen

Update vom 25. August 2023, 9:28 Uhr: Gleich mehrere Regionen sind von einer amtlichen Böen-Warnung für die deutsche Nordseeküste in Niedersachsen betroffen. Eine Unwetterfront soll auf den Norden treffen. „Ein Tief über der Nordsee lenkt warme Meeresluft nach Niedersachsen und Bremen“, das teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in einem Warnlagebericht mit. Am heutigen Freitag, 25. August, müssen Anwohner in diesen Regionen besonders vorsichtig sein:

Ostfriesische Küste: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus Südwest.

Elbmündung: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus Südwest.

Seegebiet Helgoland: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus Südwest.

Nordfriesische Küste: Strichweise Gewitterböen von 8 Beaufort aus Südwest.

Elbe von Hamburg bis Cuxhaven: Strichweise Gewitterböen von 9 Beaufort aus Südwest.

Im Tagesverlauf ziehen mehr und mehr Gewitter über Niedersachsen. Gebietsweise können diese heftig ausfallen. Starke Regengüsse von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter werden außerdem erwartet. Zudem stürmische Böen von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und Hagel von bis zu 2 Zentimetern.

Auch kleinkörniger Hagel ist am Freitag, 25. August 2023, möglich. (Symbolbild). © Jan Eifert/Imago

Update vom 24. August 2023, 13:40 Uhr: Während sich heute Mittag und Nachmittag das Wetter nach sehr freundlich zeigt, ziehen schon im Laufe des Nachmittags erste Regenschauer und einzelne Gewitter auf. Der teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Abend des heutigen Donnerstags, 24. August 2023, ziehen westlich der Weser einzelne starke Gewitter auf. In der Nacht zu Freitag bekommt vor allem der Süden Niedersachsens einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Tage zu spüren: Schwere Gewitter ziehen über das Land.



Diese Unwetterlage sollten Einheimische nicht unterschätzen. Der DWD warnt vor der Entwicklung der Wetterlage in den kommenden 24 Stunden. Neben Starkregen und Hagel können auch Sturmböen bei bis zu 80 Kilometern pro Stunde gefährlich werden. Das zeigt sich auch im Tagesverlauf am Freitag. Auch hier kann heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen von bis zu 45 Liter pro Quadratmeter zu Gefahrenquelle werden.

Der Deutsche Wetterdienst warnt in den kommenden Tagen vor Sturmböen durch Gewitter an der Nordseeküste in Niedersachsen. (Symbolbild) © Volker Bartels/dpa

Erstmeldung vom 23. August 2023, 18:29 Uhr: Niedersachsen – Gestern wurden im Süden Deutschlands satte 36 Grad Celsius gemessen, in Niedersachsen kletterte das Thermometer heute auf bis zu 26 Grad. Doch der Sommer ist bald vorbei: Wetter-Experte Dominik Jung warnt vor dem „großen Knall“. „Das ruhige Sommerwetter findet aber heute langsam seinen finalen Tag“, sagt er in einer Pressemitteilung.



Heute scheine die Sonne noch in Niedersachsen. Ab morgen werde es dann aus Südwesten mehr Wolken geben. „Bis Freitag wird die Luft immer schwüler und dann entlädt sich das Ganze in einem großen Knall.“ Es drohen ab Freitagmittat schwere Gewitter und Unwetter durch Starkregen, Sturmböen und Hagel – auch in Niedersachsen.

Hochsommer in Niedersachsen ist vorbei: Ab heute drohen überall im Bundesland Gewitter

Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für die kommenden Tage. Am Donnerstag ist es zwar zunächst freundlich. Im Laufe des Tages ziehen aber von Westen aus schauerartiger, starker Regen auf. Teilweise sind auch Gewitter dabei. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 22 Grad, bei 27 Grad in Bremen und bei bis zu 30 Grad in Braunschweig und Göttingen. Zum Freitag hin ist das schöne Wetter dann gänzlich vorbei. Für Einheimische dürfte der Wetterumschwung eine Erleichterung sein: Vermutlich hat nach der Abkühlung der Mücken-Terror in Niedersachsen ein Ende.

Der Hochsommer endet mit einem großen Knall: In den kommenden Tagen entladen sich unzählige Gewitter über Niedersachsen. © dpa/Patrick Pleul

Bereits die Nacht zeigt sich vielfach stark bewölkt in Niedersachsen. Auch hier ziehen weiterhin Regenschauer und Gewitter über das Bundesland. Tiefstwerte liegen noch bei um die 17 Grad Celsius. Das Wetter am Freitag zeigt sich ebenso unfreundlich: Nicht nur gibt es weiterhin kräftige Schauer und Gewitter, auch bleibt der Himmel stark bewölkt. Die Sonne zeigt sich nicht mehr. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf den Inseln und 27 Grad in Göttingen. Es weht ein schwacher Wind.



„In der Nacht zum Samstag zunächst noch Schauer- und Gewitteraktivität, vorübergehend nachlassend, später erneut auflebend“, heißt es im DWD-Wetterbericht für den Sonnabend. Weiterhin ziehen auch am Sonntag Schauer und Gewitter über Niedersachsen.