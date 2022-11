Frau (35) erstochen – Ex-Mann (51) noch am Tatort festgenommen

Von: Sebastian Peters

Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. © HamburgNews

Mord in Lohbrügge? Ein 51-jähriger Mann soll mehrfach auf seine Ex-Frau (35) eingestochen haben. Sie erlag vor Ort an den Verletzungen. Ermittlungen laufen.

Hamburg – Wird es als Mord gewertet? Am Freitag, 04. November 2022, ist es in Hamburg-Lohbrügge offenbar zu einem Tötungsdelikt gekommen. Gegen 10:45 Uhr wurden die Retter der Feuerwehr Hamburg, zusammen mit der Polizei Hamburg, zur Straße „Harnackring“ alarmiert.



In einer dortigen Wohnung eines Mehrfamilienhauses soll ein Mann mehrfach auf seine Ex-Frau eingestochen haben. Alarmierte Rettungskräfte konnten, trotz eingeleiteter Reanimation, das Leben der Frau nicht mehr retten. Sie verstarb noch in der Wohnung.

Der mutmaßliche Täter, der Ex-Mann der Frau, wurde von Einsatzkräften der Polizei noch am Tatort vorläufig festgenommen. Er wählte zuvor selbst den Notruf. Die Mordkommission der Polizei ist nun vor Ort im Einsatz. Warum es zum Tötungsdelikt kam, muss jetzt ermittelt werden.