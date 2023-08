Justiz-Panne in Hamburg? Mutmaßliche Baby-Mörderin freigelassen – anschließend sticht sie auf Ehemann ein

Von: Sebastian Peters

Nun sitzt die Frau erneut in Haft (Symbolfoto) © Bodo Marks/dpa

Weil sie ihr Baby getötet haben soll, kommt eine Frau in Haft. Die Staatsanwaltschaft lässt sie wieder frei –ein paar Tage später sticht sie auf ihren Ehemann ein.

Hamburg – Bereits am 27. Mai 2023 soll die Mutter ihr eigenes Baby (23 Tage jung) kaltblütig getötet haben, wir berichteten. Die 32-jährige Frau kam nach der Tat in Haft. Bis vor ein paar Tagen. Die Staatsanwaltschaft, so die BILD-Zeitung, ließ die dringend tatverdächtig Mutter nach einem Gutachten wieder frei.

Frau soll zuerst Baby (23 Tage) getötet haben – Staatsanwaltschaft ließ sie wieder frei, danach sticht sie auf Ehemann ein

Zehn Tage war die Mutter wieder bei ihrem Mann zu Hause, mit in der Wohnung – der zweijährige Sohn des Paares. Nun wurde die Frau wieder verhaftet. Sie soll ihren schlafenden Mann mit einem Messer attackiert haben. Danach rief sie selbst die Polizei.

Der verletzte Mann musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Sören Zimbal, Pressesprecher der Polizei: „Die 32-Jährige wurde noch am Freitag dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Eine Haftrichterin erließ am Samstag einen Unterbringungsbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.“

Gegenüber der BILD-Zeitung sagte die Sprecherin der Hamburger Staatsanwaltschaft: „Das umfangreiche Gutachten des erfahrenen Sachverständigen war von keiner Gefährdung für die Allgemeinheit / für Dritte im Sinne des §63 StGB ausgegangen, wohl aber von einer sicher verminderten Schuldfähigkeit und einer auch nicht sicher auszuschließenden Schuldunfähigkeit der Beschuldigten bei Tatbegehung.“ So wird die Sprecherin von der Zeitung zitiert. Die Frau konnte in der Wohnung des Paares ohne Widerstand verhaftet werden.