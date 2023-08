Hochsommer endet „mit großem Knall“: Gewitter ziehen zum Wochenende über Niedersachsen

Von: Lia Stoike

Teilen

Schon am Donnerstag heißt es „Sommer adé“ in Niedersachsen. Erste Gewitter setzen den sommerlichen Temperaturen ein Ende mit großem Knall.

Niedersachsen – Gestern wurden im Süden Deutschlands satte 36 Grad Celsius gemessen, in Niedersachsen kletterte das Thermometer heute auf bis zu 26 Grad. Doch der Sommer ist bald vorbei: Wetter-Experte Dominik Jung warnt vor dem „großen Knall“. „Das ruhige Sommerwetter findet aber heute langsam seinen finalen Tag“, sagt er in einer Pressemitteilung.



Heute scheine die Sonne noch in Niedersachsen. Ab morgen werde es dann aus Südwesten mehr Wolken geben. „Bis Freitag wird die Luft immer schwüler und dann entlädt sich das Ganze in einem großen Knall.“ Es drohen ab Freitagmittat schwere Gewitter und Unwetter durch Starkregen, Sturmböen und Hagel – auch in Niedersachsen.

Hochsommer in Niedersachsen ist vorbei: Ab Donnerstag drohen überall im Bundesland Gewitter

Das bestätigt auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner Vorhersage für die kommenden Tage. Am Donnerstag ist es zwar zunächst freundlich. Im Laufe des Tages ziehen aber von Westen aus schauerartiger, starker Regen auf. Teilweise sind auch Gewitter dabei. Die Höchstwerte liegen auf den Inseln bei 22 Grad, bei 27 Grad in Bremen und bei bis zu 30 Grad in Braunschweig und Göttingen. Zum Freitag hin ist das schöne Wetter dann gänzlich vorbei. Für Einheimische dürfte der Wetterumschwung eine Erleichterung sein: Vermutlich hat nach der Abkühlung der Mücken-Terror in Niedersachsen ein Ende.

Der Hochsommer endet mit einem großen Knall: In den kommenden Tagen entladen sich unzählige Gewitter über Niedersachsen. © dpa/Patrick Pleul

Bereits die Nacht zeigt sich vielfach stark bewölkt in Niedersachsen. Auch hier ziehen weiterhin Regenschauer und Gewitter über das Bundesland. Tiefstwerte liegen noch bei um die 17 Grad Celsius. Das Wetter am Freitag zeigt sich ebenso unfreundlich: Nicht nur gibt es weiterhin kräftige Schauer und Gewitter, auch bleibt der Himmel stark bewölkt. Die Sonne zeigt sich nicht mehr. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 Grad auf den Inseln und 27 Grad in Göttingen. Es weht ein schwacher Wind.



„In der Nacht zum Samstag zunächst noch Schauer- und Gewitteraktivität, vorübergehend nachlassend, später erneut auflebend“, heißt es im DWD-Wetterbericht für den Sonnabend. Weiterhin ziehen auch am Sonntag Schauer und Gewitter über Niedersachsen.