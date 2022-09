Großeinsatz an einer Berufsschule in Hamburg

Polizei im Großeinsatz

Auch eine Spielstraße wurde von den Einsatzkräften abgeriegelt.

Aktuell findet in Hamburg ein Großeinsatz der Polizei statt. An oder in der Berufsschule am Ebelingplatz sollen Schüsse gemeldet worden sein. Hintergründe unklar.

Hamburg – In der Hansestadt Hamburg ist die Polizei Hamburg am seit 13:30 Uhr (15. September) im Großeinsatz. An einer Berufsschule für Fahrzeugtechnik sollen angeblich Schüsse gefallen sein. Die Einsatzkräfte überprüfen mit einem Großaufgebot vor Ort.



Weitere Details sind bislang noch nicht bekannt. Der Bereich rund um den Ebelingplatz ist großflächig abgeriegelt.