5 Demos in Hamburg am Samstag: Verkehr wohl stark beeinträchtigt

Von: Yannick Hanke

Teilen

Gleich fünf Demos sind für Samstag, 13. August 2022, in Hamburg angekündigt. Die größte von ihnen mit bis zu 2500 Teilnehmern findet ihre Abschlusskundgebung vor der Elbphilharmonie. © Horst Galuschka/imago/Montage

Hamburger aufgepasst: Am Samstag, 13. August 2022, kommt es in der Hansestadt gleich zu fünf Demos. Verkehrsbehinderungen müssen eingeplant werden.

Hamburg – Für Samstag, 13. August 2022, wurden fünf Demos für das Hamburger Stadtgebiet angemeldet. Zu der größten Demo erwartet der Veranstalter bis zu 2500 Teilnehmer. Es müsse auch mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Darüber informiert die Polizei Hamburg.

Mehrere Demos am Samstag in Hamburg: Diese Route ist für den größten Aufzug geplant

Die Anfangskundgebung des größten Aufzuges in Hamburg sei für 07:00 Uhr an der Elly-See-Straße geplant. Danach sei es der Plan, sich von dort um 07:30 Uhr auf die folgende Route zu begeben:

Luruper Hauptstraße

Luruper Chaussee

Bahrenfelder Chaussee

Bahrenfelder Steindamm

Bahrenfelder Straße

Hohenesch

Hahnenkamp (Zwischenkundgebung, ca. 09:30 bis 10:30 Uhr)

Paul-Nevermann-Platz

Max-Brauer-Allee

Ehrenbergstraße

Mörkenstraße

Elmenhorststraße

Königstraße

Reeperbahn

Davidstraße

St. Pauli Hafenstraße

Bei den St. Pauli-Landungsbrücken

Helgoländer Allee

Millerntorplatz

Millerntordamm

Ludwig-Erhard-Straße

Admiralitätsstraße

Steinhöft

Baumwall

Niederbaumbrücke

Kehrwiederspitze

Am Sandtorkai

Am Sandtorpark

Am Dalmannkai

Großer Grasbrook

Am Kaiserkai

Die Abschlusskundgebung seitens des Veranstalters sei für den Zeitraum zwischen 12:30 bis 13:00 Uhr vor der Elbphilharmonie am Platz der Deutschen Einheit vorgesehen.

Demos in Hamburg am Samstag, 13. August 2022, auch in Hammerbrook, Wilhelmsburg und Rissen

Doch damit nicht genug der groß angelegten Demos in Hamburg am Samstag, 13. August 2022. Rund 1000 Teilnehmer werden für den Aufzug in Hammerbrook und Rothenburgsort erwartet. Hier sei geplant, sich um circa 12:00 Uhr am Park am Berliner Tor in Bewegung zu setzen. Über den Heidenkampsweg und unter anderem die Marckmannstraße soll das Ziel in der Ausschläger Allee erreicht werden. Die Abschlusskundgebung ist für 14:00 bis 18:00 Uhr angesetzt.

Weitere Demonstrationen sind in folgenden Hamburger Stadtteilen angesetzt: Hausbruch und Waltershof (10:15 bis circa 15:30 Uhr, etwa 600 erwartete Teilnehmer), Heimfeld und Wilhelmsburg (10:30 bis circa 16:00 Uhr, der Veranstalter rechnet mit 800 Teilnehmern) sowie Rissen (11:30 bis circa 14:30 Uhr, etwa 1500 erwartete Teilnehmer). Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich möglichst weiträumig zu umfahren und auf Rundfunkdurchsagen zu achten.