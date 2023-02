Lagerhalle mit Styropor in Flammen – auch diverse Gasflaschen in Gefahr

Von: Sebastian Peters

Teilen

Die Retter sind im Großeinsatz (Symbolfoto) © Sebastian Peters

Großbrand in Hamburg. Eine Lagerhalle in Hamburg-Steilshoop ist in Flammen. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz.

Hamburg – Am Freitag, 17. Februar 2023, gegen 17:30 Uhr, musste die Feuerwehr Hamburg in den Stadtteil Steilshoop ausrücken. In einer dortigen Lagerhalle für Baustoffe war ein Feuer ausgebrochen.



Aktuelle Informationen zum Einsatz in Hamburg erfahren Sie bei 24hamburg.de

Als die Retter an der Kreuzung Steilshooper Allee Ecke Appelhoff ankamen, schlugen bereits Flammen aus der Halle. In der Lagerhalle, so die ersten Informationen, sollen unter anderem Styropor gelagert sein. Dies sorgt im Stadtteil für eine enorme Rauchentwicklung.