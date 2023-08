Asiatische Tigermücke auch bald im Norden? Hamburger Virologe nennt mögliche Gefahren

Von: Dagmar Schlenz

Die asiatische Tigermücke ist in Deutschland auf dem Vormarsch. Der Hamburger Virologe Schmidt-Chanasit spricht über mögliche Gefahren durch die eingeschleppten Insekten.

Hamburg – Sie ist kleiner als eine Ein-Cent-Münze, aber gefährlicher als manches Raubtier: die asiatische Tigermücke. Eingeschleppt aus Südostasien, breitet sie sich nun durch den Klimawandel auch in Europa ungehindert aus. Der Hamburger Virologe Dr. Jonas Schmidt-Chanasit ist sich sicher: Man wird das Insekt in immer mehr deutschen Städten nachweisen. Somit könnte es auch bald bei uns im Norden Einzug halten. Das Fatale: Die Tigermücke ist nicht nur lästig, sondern kann auch verschiedene Virus-Erkrankungen übertragen.

Name: Asiatische Tigermücke Größe: ca. 0,9 Zentimeter Färbung: schwarz-weiß Herkunft: Südostasien

Asiatische Tigermücke breitet sich auch Richtung Norden aus

Durch den globalen Waren- und Reiseverkehr kam sie nach Europa, und sie wird bleiben. Hohe Temperaturen und milde Winter bieten der asiatischen Tigermücke mittlerweile auch in Deutschland gute Lebensbedingungen. Erstmals aufgetreten ist sie in Süddeutschland, inzwischen gibt es auch in der Bundeshauptstadt Berlin eine nachgewiesene Population. Dies zeigt eine Karte mit dem Vorkommen der asiatischen Tigermücke in Deutschland, die von der nationalen Expertenkommission „Stechmücken als Überträger von Krankheitserregern“ regelmäßig aktualisiert wird.

Alles sieht danach aus, als würde sich die eingeschleppte Tigermücke in Deutschland immer weiter verbreiten. Das ist auch die Einschätzung des Hamburger Virologen Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, der als Experte beim Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin arbeitet. „Die asiatische Tigermücke wird in immer mehr Städten nachgewiesen werden“, so Schmidt-Chanasit in einem exklusiven Interview mit :newstime. Man könne sie nicht ausrotten, sondern lediglich bekämpfen, um die Populationen niedrig zu halten.

Virologe sicher: Es wird auch in Deutschland Virus-Übertragungen durch Tigermücken geben

Anders als die heimische Stechmücke, die zum Beispiel gerade auf Sylt die Urlauber heimsucht, aber meist erst in den Abendstunden aktiv wird, geht die asiatische Tigermücke schon tagsüber auf Nahrungssuche. Das ist für Menschen nicht nur bei vielen Aktivitäten im Freien lästig, sondern birgt auch Gefahren. Denn die Tigermücke kann, so eine Information des Robert-Koch-Instituts, grundsätzlich „exotische saisonale Krankheitserreger wie das Chikungunya-, Dengue- oder Zika-Virus auf Menschen übertragen“.

Entsprechende Fälle habe es beispielsweise im letzten Jahr in Frankreich gegeben, berichtet Virologe Schmidt-Chanasit im Interview mit :newstime. Damals hatten sich rund 60 Personen durch Virus-Übertragungen der Tigermücke mit dem Dengue-Fieber infiziert. Seine Einschätzung: Früher oder später wird es auch bei uns zu solchen Fällen kommen. Besonders tückisch: trägt eine Tigermücke ein Virus erst einmal in sich, wird es über die Eier auch an die nachfolgende Generation weitergegeben.

Bei der Bekämpfung der Tigermücke ist auch die Bevölkerung gefragt

Exotische Viren gelangen über den globalen Warenverkehr, aber auch durch Reisende, die sich in entsprechenden Ländern aufgehalten haben, nach Deutschland. Wird eine infizierte Person hier von einer asiatischen Tigermücke gestochen, kann sich das Virus dadurch weiter verbreiten. Je weniger also im Umkehrschluss zum Beispiel in Gebiete gereist wird, in denen zum Beispiel das Dengue-Fieber vorkommt, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass exotische Viren nach Deutschland gelangen und sich hier verbreiten.

Zumindest gegen das Dengue-Fieber gibt es mittlerweile einen Impfstoff, doch nicht gegen alle Viren, die die Tigermücke verbreitet, kann man sich impfen lassen. Es müssen also entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbreitung der Tigermücke möglichst einzudämmen. Dazu gehört auch das Monitoring, also jedes Auftreten von Tigermücken über eine entsprechende Plattform zu melden. Aber die Bevölkerung kann noch mehr tun: gerade in Gärten findet das Insekt gute Brutbedingungen in kleinen Wasserbehältern wie Eimern, Gießkannen oder Blumentöpfen. Stehende Wasseransammlungen sollten daher alle zwei bis drei Tage vollständig geleert werden.