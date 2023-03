Amoklauf in Hamburg: Ablauf, Opfer, Tatort - was wir bisher wissen

Von: Lia Stoike

Kurz nach 21 Uhr fielen am Donnerstagabend Schüsse in Hamburg Groß Borstel. Eine Person hat wahllos Menschen erschossen oder verletzt. Alles, was bisher über die Tat bekannt ist.

Hamburg - In einem Gebäude, an der Straße Deelböge in Hamburg Groß Borstel, das von Zeugen Jevohas als Kirche genutzt wird, sind in der Nacht zu Freitag Schüsse gefallen. Kurz nach 21 Uhr schoss eine Person durch ein Fenster des Gebäudes auf Menschen, die sich darin befanden. Unser Blaulicht-Reporter war vor Ort.

Nachdem sich die Person Zugang zum Gebäude verschafft hatte, hat sie dort wahllos auf Menschen geschossen. Mehrere Menschen wurden getötet und zahlreiche Menschen wurden verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die genaue Zahl der Toten steht noch nicht fest.

In diesem Gebäude, das von Zeugen Jehovas als Kirche genutzt wird, fielen am Donnerstagabend Schüsse. © Elias Bartl

Die Polizei Hamburg war wenige Minuten nach dem ersten Notruf vor Ort. Eine Spezialeinheit, Unterstützungsstreife für besondere Einsatzlagen (USE), war zufällig in der Nähe und konnte das Gebäude stürmen sowie sichern. Es wird aktuell von einem Täter ausgegangen.

Video von Zeuge zeigt: Täter schießt das Licht aus und steigt durch Fenster ein

Noch in der Nacht sprach 24hamburg.de mit einem Zeugen vor Ort. Dieser filmte ein Video (liegt der Redaktion vor). In diesem ist zu sehen, dass der Täter durch ein Fenster in einen Raum des Gebäudes feuert, das Licht ausschießt und dann durch das Fenster in das Gebäude einsteigt. Dort wird weitere Male geschossen. Als die Polizei das Gebäude stürmt, fällt noch ein weiterer Schuss.

Die Polizei teilte am Freitagmorgen im Update via Twitter mit: „Wir haben in einem Gemeindehaus in Groß Borstel eine leblose Person aufgefunden, bei der wir davon ausgehen, dass es sich um einen Täter handeln könnte.“ Zudem gehe sie von einem Amoklauf aus. Um die Beteiligung weiterer Täter auszuschließen, führe die Polizei Überprüfungen durch und fahnde umfassend.

Tatort wird auf Spuren untersucht –Pressekonferenz mit weiteren Infos am Mittag

Der Tatort wird derweil auf Spuren untersucht. Nähere Informationen werden in einer Pressekonferenz am Mittag bekannt. Zum ersten Mal wurde der „Cell Broadcast“ ausgelöst, um die Bevölkerung zu warnen.