A7 nach Unfall in Hamburg gesperrt – Stau bis nach Niedersachsen

Von: Sebastian Peters

Teilen

Beide Lastwagen wurden durch den Unfall schwerbeschädigt. Die A7 in Hamburg musste komplett gesperrt werden. © Lenthe-Medien

Schwerer LKW-Unfall auf der A7 zwischen Marmstorf und Heimfeld führte zu Vollsperrung, Verkehrsstaus und zwei Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden.

Hamburg – Ein schwerer LKW-Unfall hat am Mittwochnachmittag die Autobahn 7 zwischen Marmstorf und Heimfeld in Hamburg komplett lahmgelegt. Der Verkehrsunfall, der sich zwischen dem Dreieck Südwest und der Anschlussstelle Heimfeld ereignete, führte zur Vollsperrung der Autobahn in Richtung Norden.

Unfall heute auf der A7 in Hamburg: Autobahn Richtung Norden gesperrt – Stau bis nach Niedersachsen

Nach Angaben eines Polizeisprechers ist ein leerer, grüner LKW um 16:40 Uhr am Stauende auf einen anderen LKW aufgefahren. Trotz Versuchen, dem hinteren LKW auszuweichen, kollidierte dieser mit der Leitplanke.

A7 in Hamburg gesperrt – Folgende Umleitung wird empfohlen U25, Ausweichempfehlung für den Fernverkehr: Verlassen Sie die A7 am AK Maschen und fahren von dort auf der A1 bis zum AK Bargteheide. Auf dem AK Bargteheide folgen Sie dem Verlauf A21 - B205 bis zur AS Neumünster-Süd zurück an die A7, Fahrzeugführer mit dem Fahrtziel Hamburg-Centrum verlassen die A7 an der AS HH-Heimfeld und folgen der Bedarfsumleitung U7 über die B73 und B75.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer verletzt. Einer der Fahrer erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde mit Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Fahrer, der leichte Verletzungen erlitt, wurde nach einer rettungsdienstlichen Behandlung vor Ort ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert.

Die aktuelle Verkehrslage auf der A7 durch Unfall in Hamburg angespannt – Unfallstelle soll weiträumig umfahren werden

Infolge des Unfalls kam es auf mehreren Kilometern zu erheblichen Verkehrsstaus. Zudem wurde auch die Gegenrichtung stark beeinträchtigt. Laut Polizei sorgten Schaulustige dort für zusätzliche Verkehrsprobleme.

Angesichts der derzeitigen Situation rät die Polizei, den betroffenen Bereich, wenn möglich, weiträumig zu umfahren. Es ist noch unklar, wie lange die Sperrung der Autobahn 7 andauern wird, und die Aufräumarbeiten könnten einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache sind derzeit noch im Gange.