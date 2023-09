Zurück zu den Wurzeln: Johannes Fichtner peilt 200. Besuch in Schlesien an

Von: Horst Meyer

Teilen

Johannes Fichtner mit einem Bild seines Geburtsortes Oppau in Schlesien, heute Opawa in Polen. © Meyer

Johannes Fichtner, Leiter der Twistringer Schlesier-Gruppe, fährt regelmäßig in die Heimat seiner Eltern. 197 Besuche hat er schon „gesammelt“. 200 sollen es in jedem Fall noch werden.

Twistringen/Syke – „Zweihundert sollen es in jedem Fall noch werden“, sagt Johannes Fichtner, der Leiter der Twistringer Schlesier-Gruppe im Gespräch mit dieser Zeitung. 197 sind es schon. Damit sind nicht die Besuche im Twistringer Hotel Zur Börse gemeint, sondern Reisen in die Heimat seiner Eltern, die der 79-Jährige auch als seine Heimat bezeichnet. Wenn man ihn so reden hört, beim Rückblick auf die bisherigen Besuche, glaubt man ihm gerne und wünscht ihm, dass er dieses Ziel auch erreicht.

Viele Stempel im Reisepass

Geboren wurde er 1944 im damaligen Oppau in Schlesien, dem heutigen Opawa in Polen. Mit eineinhalb Jahren, im Mai 1946, wurde seine Familie von der polnischen Miliz vertrieben und landete nach fünf Tagen in Syke. Eine neue Heimat fand die Familie in Heiligenfelde. Obwohl er hier aufwuchs, zur Schule ging, in der er bis zum Ruhestand dann auch als Hausmeister blieb, zog es ihn immer wieder zu den Wurzeln. Aus Erzählungen der Eltern, die zu Hause weiterhin schlesisch sprachen, machte er sich sein eigenes Bild von seinem Geburtsort. „Ich sog förmlich alles auf“, sagt er heute. Als sich dann 1973 mit einer Reisegruppe die Möglichkeit ergab, das fiktive Bild mit der Realität abzugleichen, griff er zu. Bei einer Tagesfahrt ins Riesengebirge machte er per Taxi einen Abstecher nach Oppau. „Ich sprach kein Wort Polnisch, der Taxifahrer kein Wort Deutsch, aber es klappte. Leider hatte ich meinen Fotoapparat im Bus liegen gelassen und konnte meine Eltern nur durch Beschreibung der Örtlichkeit davon überzeugen, dass ich tatsächlich in Oppau war“, berichtet er.

Die Anzahl seiner Besuche hat er anhand von Stempeln im Reisepass nachvollziehen können. „Anschließend habe ich einfach weitergezählt“, sagt er dazu. Obwohl Fichtner zusammen mit seiner Frau viele Jahre den Jahresurlaub in Schlesien und im benachbarten Tschechien verbrachte, hatten mehrere Reisen nicht nur touristische Inhalte. Von 1981 bis 1986 organisierte Fichtner zusammen mit anderen Hilfstransporte in die Region. „Lebensmittel fehlten damals überall. Wir haben es unter den Ärmsten der Armen dort verteilt“, schildert er. Später folgten mehrere medizinische Hilfstransporte. 1988 hatte Brandscheid in Syke sein Lager aufgeräumt und entbehrliche Rollstühle, Gehhilfen und Matratzen zur Verfügung gestellt, die Fichtner mit Freunden nach Polen in Krankenhäuser brachte.

Regelmäßigen Heimattreffen in Twistringen

Bemerkenswert findet Fichtner noch heute, dass die evangelische Kirchengemeinde Heiligenfelde die Transporte ins katholische Schlesien finanzierte. Durch die Hilfstransporte ergaben sich Freundschaften, die bis heute halten.

Ab 1993 organisierte Fichtner Reisen, zunächst nach Tschechien, später auch nach Schlesien. Nahmen zunächst noch Heimatvertriebene selbst teil, wurden es später deren Kinder und deren Enkel, die die Wurzeln ihrer Vorfahren erkundeten. So entstand für Fichtner auch der Kontakt zu anderen Familien, die wie er ihre Heimat in Schlesien sehen, obwohl sie inzwischen in der hiesigen Region fest verwurzelt sind. 1995 feierte man in der Kirche in Oppau einen Versöhnungsgottesdienst mit ehemaligen und jetzigen Einwohnern der Region.

In Twistringen kamen Schlesier aus dem Kirchspiel Oppau zu regelmäßigen Heimattreffen zusammen. Das ist auch heute noch so, um Erinnerungen wach zu halten. Johannes Fichtner leitet inzwischen diese Gruppe, die sich jährlich im Februar und im November zum Wellwurstessen trifft.

Außerdem treffen sich Mitglieder der Gruppe an jedem dritten Dienstag im Monat zum gemeinsamen Kaffeetrinken im Hotel Zur Börse. Laut Fichtner werden bei diesen gemütlichen Zusammenkünften Mundartgedichte und schlesische Geschichten vorgetragen.

Das nächste Treffen findet am 14. September um 15 Uhr im Hotel Zur Börse in Twistringen statt. Dort ist nach Aussagen von Johannes Fichtner jeder willkommen, auch wenn es bisher keinen persönlichen Bezug zu Schlesien gab. Johannes Fichtner bittet um vorherige telefonische Anmeldung unter 04242-1645.