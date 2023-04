Zu wenig Personal und hoher Krankenstand beschäftigen Kita-Ausschuss in Weyhe

Von: Gregor Hühne

Ein Personalengpass und zugleich hoher Krankenstand belasten den Kita-Betrieb in der Gemeinde Weyhe. Darüber und über weitere Themen berichtete die Verwaltung den Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend am Donnerstag. Dabei gebe Hoffnungen und Rückschläge.

Weyhe – Mit der Feststellung vieler Vertretungen – vor allem in der SPD, eröffnete Vorsitzende Helgard Struckmeier den Ausschuss für Schule, Kindertagesstätten und Jugend am Donnerstag. Der Abend war vor allem mit Sachstandsberichten der Verwaltung zu den Themen Personalsituation in den Kitas sowie der Erweiterungen der Schule Erichshof und der Gesamtschule Weyhe gespickt gewesen.

In den Kindertagesstätten müsse in der Praxis regelmäßig die Betreuung eingeschränkt werden oder gänzlich ausfallen, erklärte Inga Bleeker vom Kinder- und Familienservicebüro. Von 232 pädagogischen Kräften in der Gemeinde seien 16 Stellen unbesetzt oder würden demnächst frei. Davon wiederum könnten laut Verwaltungsvortrag wohl elf Stellen zum beginnenden Kita-Jahr am 1. August besetzt werden.

Zusätzlich belaste ein „enorm hoher Krankenstand“ zum sowieso „kritischen Personalstand“ die Aufrechterhaltung des Kita-Betriebs, berichtete Inga Bleeker. Viele Erzieher in der Gemeinde seien wegen Magen-Darm-Beschwerden, Erkrankungen der Atemwege oder aufgrund psychischer Belastungen krankgeschrieben. Dazu kämen Schwangerschaften, Einrichtungs- sowie Trägerwechsel. „Fast täglich müssen wir Gruppen schließen, zusammenlegen oder Zeiten kürzen“, beschreibt Inga Bleeker die Planungsherausforderungen hinter den Kulissen. „Wenn zwölf Krankmeldungen in einer Kita am Tag eingehen, dann ist das nicht auffangbar.“

Die Personalproblematik ergebe sich auch aufgrund des allgemeinen Fachkräftemangels. Die Gemeinde versuche dem mit einem Bündel an Maßnahmen entgegenzuwirken. So nennt die Verwaltung unter anderem den Einsatz von Springkräften, die häuserübergreifend im Urlaubs- und Krankheitsfall entlasten sollen.

Ausschussmitglied Kevin Buch (SPD) sprach der Verwaltung seinen Dank für das tägliche Bemühen aus, den Kita-Betrieb aufrechtzuerhalten. „Ich hoffe, dass die riesige Krankheitswelle bis zum Sommer vorbei ist.“

Jürgen Borchers (SPD) fragte nach, wie es mit den „spanischen Kollegen“ aussieht, die in Weyhe für den Kita-Bereich ausgebildet werden. Die seien zwar eine „Bereicherung“, versicherte die Verwaltung, aber viele gingen nach zwei bis drei Jahren wieder nach Spanien. „In der Vergangenheit war es so, dann, wenn wir davon profitiert hätten, sind sie zurückgegangen, so die Erfahrung“, berichtete Inga Bleeker. Daher gebe es derzeit keine weitere Akquise. Enttäuschend sei der Versuch verlaufen, Ukrainer für den Kita-Betrieb zu gewinnen. Es habe sich „bei keiner einzigen Person“ eine Anstellung ergeben.

Dem Kita-Sachstand folgte ein Bericht von Fabian von Weyhe, Leiter des Fachbereichs Bildung. So soll die Modulbauweise an der Ganztagsschule Erichshof nun ebenerdig sein, anders als in der ursprünglichen Planung. An der KGS Leeste würde derzeit die Weiterentwicklung des teilweisen Ganztags entworfen und diskutiert.

Neben den Berichten empfahl der Ausschuss die Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Die Beiträge erhöhen sich demnach um rund drei Prozent und werden für fünf Jahre festgeschrieben, hieß es. Eine Krippenstunde koste heute 36 Euro.

Berechnet werde der Betrag, den Eltern zahlen, anhand von Freibeträgen und einer Einkommens-Staffellung, die in vier Einkommensstufen eingearbeitet werde. So werden beispielsweise für einen Haushalt mit vier Personen und einem Nettoeinkommen von maximal 4 305 Euro monatlich 228 Euro fällig, wenn täglich sechs Betreuungsstunden in Anspruch genommen werden.

41 Prozent der Eltern sind in der höchsten Einkommensstufe, 38 Prozent in der niedrigsten. Von denen bekomme ein Teil wirtschaftliche Hilfe, zahle also nichts.