Zu alt zum Autofahren? Jeder achte Unfall im Landkreis mit betagten Personen

Von: Gregor Hühne

Eine Altersgrenze beim Autofahren gibt es nicht: Gleichgewichts-Störungen, Bewusstseins-Eintrübungen oder Herzrhythmus-Beeinträchtigungen können im Straßenverkehr gefährlich werden. © Patrick Pleul/dpa

Bei jedem achten Verkehrsunfall im Landkreis Diepholz ist laut Polizei-Statistik im Jahr 2022 eine betagte Person beteiligt gewesen.

Landkreis Diepholz – Bisher beenden zwei Dinge die Gültigkeit einer Fahrerlaubnis: der Staatsanwalt oder der Tod. Da mit den Jahren aber nicht nur beim motorisierten Untersatz die Zuverlässigkeit nachlässt, werden immer wieder Stimmen laut, die eine Altershöchstgrenze oder regelmäßige Eignungs-Untersuchungen fordern. Was sagen Bürger und Parteien im Landkreis Diepholz dazu?

Rainer Grammel (70) ist ein leidenschaftlicher Autofahrer. Seit dem Jahr 1974 war er aktiv im Motorsport tätig und zeitweise Vorsitzender des Automobil-Clubs Syke. „Ich bin für eine jährliche Nachprüfung, oder alle zwei Jahre“, positioniert er sich.

Früher war Rainer Grammel viel im Außendienst unterwegs – mit dem Auto. Auf den Straßen habe er viel erlebt, was „teilweise grenzwertig“ war, sagt er diplomatisch. Damit meint Grammel ältere und jüngere Fahrer. Auch jetzt fahre er noch beispielsweise für Krankenbesuche oder Einkäufe, aber seltener. In fünf bis sechs Jahren will er das Auto gänzlich stehen lassen. Gut findet er, wenn Senioren bis dahin wie in Bremerhaven den „Lappen“ gegen ein ÖPNV-Ticket tauschen könnten.

„Wir sprechen uns gegen eine starre, verpflichtende Altersgrenze zur Abgabe der Fahrerlaubnis aus“, erklären Vera Rebecca Sukkau und Thomas Heidemann, Vorstandssprecher des Kreisverbands Diepholz von Bündnis 90 / Die Grünen. Sie erklären, dass Senioren im Straßenverkehr nicht anders als alle anderen Verkehrsteilnehmer behandelt werden sollten. Außerdem verursachten sie nicht die meisten Verkehrsunfälle.

„Die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr macht sich für uns nicht am Alter fest“, schreibt der Vorstand weiter. Senioren könnten aufgrund ihrer Erfahrung sogar sicherere Fahrer sein als jüngere.

Die Grünen im Landkreis setzen auf Eigenverantwortung: „Alle Menschen im Straßenverkehr sind, spätestens mit ihrer Volljährigkeit, für die Überprüfung ihrer Fähigkeit zur Teilnahme am Verkehr selbst verantwortlich.“ Dies betreffe körperliche und geistige Einschränkungen, aber auch situative Einschränkungen wie Alkohol- und Drogenkonsum oder Übermüdung. Vielmehr sollte die Abgabe des Führerscheins attraktiv gestaltet, gefördert und belohnt werden, heißt es von den Kreis-Grünen. In diesem Zusammenhang sei es „notwendig, den ÖPNV auszubauen, um im Alter auch ohne Auto mobil sein zu können“.

Hermann Schröder, Vorsitzender der Kreistagsfraktion der Freie Wählergemeinschaft, sieht die heutigen Gesetze bereits als ausreichend. „Es gibt Leute, denen sollte man mit 20 den Führerschein abnehmen, andere sind mit 90 noch gut dabei“, sagt er. Wichtig sei, dass individuell geschaut werde. Schon heute sei es möglich, die Fahrerlaubnis zu entziehen, wenn gesundheitliche Gründe dies erfordern.

Die CDU lehnt ein pauschales Verbot, geknüpft an eine Altersgrenze, als diskriminierend entschieden ab, erklärt Kreisvorsitzender Axel Knoerig. „Gerade im ländlichen Raum wie im Landkreis Diepholz sichert das Auto vielen Senioren die Teilhabe am alltäglichen Leben und auch an sozialen Kontakten.“ Älteren Menschen, die merkten, dass sie unsicher beim Autofahren werden, sollte jedoch der Umstieg auf den ÖPNV erleichtert werden.

ADAC: Das Auto ist die Alternative zum ÖPNV

Gegen eine starre Altersgrenze spricht sich auch der ADAC aus. „Entscheidend für eine Teilnahme am Straßenverkehr mit dem Auto ist unserer Meinung nach nicht das Lebensalter“, sagt Dirk Matthies, Leiter der Verkehrsabteilung beim Allgemeinen Deutschen Automobil-Club Weser-Ems. Auch wenn der Alterungsprozess mit individuellen Leistungseinbußen verbunden sei, könne vom Alter her nicht pauschal auf die Fahreignung geschlossen werden.

Anstelle einer gesetzlichen Verpflichtung von Eignungsprüfungen oder Fahrverboten ab einem bestimmten Alter empfiehlt der ADAC Autofahrern, die Fahrfähigkeiten freiwillig regelmäßig überprüfen zu lassen.

„Die individuelle Mobilität ist eine entscheidende Komponente eines aktiven Lebensstils im Alter“, findet Dirk Matthies. Dem Auto komme dabei eine besonders wichtige Funktion zu, gerade in ländlichen Gebieten, in denen es kaum ÖPNV-Alternativen gebe.

Polizei-Statistik 4.465 Verkehrsunfälle hat es im vergangenen Jahr im Landkreis Diepholz gegeben. Elf Menschen verloren dabei ihr Leben (wir berichteten). Darunter zählt die Polizei 566 Unfälle mit Personen, die 70 Jahre oder älter sind. Ein Mensch starb. Die Schadenssumme beläuft sich auf 8,7 Millionen Euro. Die meisten Fahrfehler bei den Senioren gab es mit 111 Fällen beim Wenden oder Rückwärtsfahren. Körperliche oder geistige Mängel waren lediglich in neun Fällen (zwei Prozent) der Unfallgrund. Vier Schadensfälle (ein Prozent) sind auf Alkohol oder Drogen zurückzuführen.