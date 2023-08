Wollhandkrabben und mehr: Blinde Passagiere im Landkreis Diepholz

Von: Florian Adolph

Als blinder Passagier kam sie im Ballastwasser von Schiffen in den Landkreis: Die Wollhandkrabbe. © Jürgen Schimmeyer

In unserer Serie zu Neozoen und Neophyten stellen wir im zweiten Teil vor: Wollhandkrabbe, Schwarzmundgrundel, Sonnenbarsch und Rotwangenschildkröte.

Landkreis Diepholz – Sie kamen eingeschleppt in Schiffen aus dem ostasiatischen Raum. Erkennbar sind sie an einem dicken Haarpelz an den Scheren, dem sie auch ihren Namen verdanken. Im zweiten Teil unserer Reihe zu Neozoen und Neophyten geht es vornehmlich um die Wollhandkrabben, aber auch um andere im Wasser lebende, invasive Arten wie die Schwarzmundgrundel, der Sonnenbarsch und die Rotwangen-Schmuckschildkröte.

Neozoen / Neophyten Tiere, die seit 1492, also seit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus, in Gebieten außerhalb ihrer Heimat eingeführt wurden, nennt man Neozoen (Neu-Tiere).

Im Fall von Pflanzen spricht man von Neophyten (Neu-Pflanzen). Eine große Anzahl dieser Arten sind durch den Menschen in fremde Länder gekommen. Die Kreiszeitung will in dieser Reihe einige solcher Pflanzen und Tiere im Landkreis sowie den Schaden, den sie anrichten können, betrachten.



Wollhandkrabbe

Rolf Libertin, erster Vorsitzender des Sportfischervereins Bremen-Stuhr hat schon seit Jahren mit Wollhandkrabben zu tun. „Sie waren im Ballastwasser von Schiffen aus China. Als das hier abgelassen wurde, verbreiteten sie sich“, erzählt er. Sie kämen aus der Nord- und Ostsee in die Flussbereiche.

Wollhandkrabben seien Allesfresser, die auch kleine Fische fressen, so Heiko Janßen vom Naturschutzbund (Nabu) Weyhe. Es wird angenommen, dass sie damit in Nahrungskonkurrenz mit anderen Wassertieren treten. Fische zu fangen sei aber schwer für sie, sagt Libertin. Vor allem seien sie ein Problem, weil sie Laichräuber sind und damit den Nachwuchs einheimischer Fischbestände gefährden.

„Wenn sie sich nicht von Laich ernähren, fressen sie vor allem tote und verletzte Fische. Sie haben außerdem keine natürlichen Feinde, verbreiten sich extrem stark und können Krankheiten einschleppen“, sagt Libertin. Wollhandkrabben gelten zum Beispiel als Überträger der Krebspest. Die Krabben können außerdem durch das Graben ihrer Gänge Uferbefestigungen und Dämme beschädigen.

Die Krabben wandern die Flüsse hoch. Staumauern und Schleusen, die Fische abhalten, seien kein Problem für sie, so Janßen. Auch Libertin bestätigt dies: „Sie können klettern, sie können wandern“, erzählt er. In allen Gewässern in Stuhr seien sie inzwischen mehr oder weniger vorhanden. Vor allem aber in den Fließgewässern.

Janßen: „An der Weser sind auf jeden Fall auch. Ich habe tote Exemplare gesehen.“ Libertin berichtet, dass er sie schon als Kind an der Weser geangelt habe. Auch in der Varreler Bäke und der Ochtum sind sie zu finden.

Laut Jürgen Schimmeyer, ehemaliger Gewässerwart und Betreiber der Elektrofischerei für den Angelverein Syke, gibt es die Krabbenart bereits seit Jahren auch in der Hache: „Bis jetzt hatten wir zwar nur Einzelfunde, aber es schaut ja auch niemand gezielt danach. Die Krabben fischt man mit Körben und Reusen, und das machen wir nicht.“

Laut Libertin gibt es momentan keine Programme, um aktiv gegen die Wollhandkrabbe vorzugehen. Es sei auch schwer, so etwas umzusetzen. „Wenn wir sie fangen, werden sie entnommen und entsorgt. Aber gezielt gejagt werden sie nicht.“ Die Angelvereine aus Delmenhorst und Bremen hätten sie eine Zeit lang gejagt für einen Holländer, der sie an chinesische Restaurants verkaufte. Aber das war zu kostenaufwendig und wurde eingestellt. „Wenn ein Neozoen in diesem Maße vorhanden ist, ist er schon fast als heimisch zu betrachten“, sagt Libertin.

Schwarzmundgrundel

Auch die Schwanzmundgrundel (ein kleiner Brack- und Süßwasserfisch) breitete sich wohl als blinder Passagier im Ballastwasser von Schiffen aus. Sie sei ebenso wie die Wollhandkrabbe ein starker Laichräuber, sagt Libertin. Seiner Meinung nach gebe es viele Exemplare in der Ochtum sowie einzelne Exemplare in der Varreler Bäke. Schimmeyer erzählt, dass es sie auch in der Weser in Weyhe massenhaft gebe.

Neozoen in Gewässern: Die Schwarzmundgrundel. © Roland Weihrauch/dpa

„Diese Grundelart hat hier keine natürlichen Feinde. Einige andere Fischarten spezialisieren sich aber langsam darauf, sie zu fressen“, sagt Libertin.

Sonnenbarsch und Rotwangenschildkröte

Rolf Libertin berichtet im Pressegespräch, dass er außerdem bereits Exemplare des Sonnenbarsches und der Rotwangen-Schmuckschildkröte aus dem Grollander See in Stuhr, nahe des Bremer Flughafens, gefischt habe.

Der Sonnenbarsch. © Jürgen Schimmeyer

„Den Sonnenbarsch hatten wir letztes Jahr bei unserem Kontrollfischen in der Hache vorgefunden“, sagt Schimmeyer. Die Art ist ähnlich wie die Wollhandkrabbe ein Laich- und Jungfischräuber. Sie darf in Deutschland nicht in freien Gewässern ausgesetzt und gefangene Exemplare dürfen nicht wieder zurückgesetzt werden.

Rotwangen-Schmuckschildkröten stehen auf der Liste der 100 schlimmsten invasiven Arten. Sie fressen als Allesfresser in großem Maße Amphibienlarven, Insekten und Wasserpflanzen und richten so Schäden in Gewässern an. Es gibt es keine Bekämpfungsmaßnahmen gegen sie.

So niedlich und doch auf der Liste der 100 schlimmsten invasiven Arten. Die Rotwangen-Schmuckschildkröte wurde bereits im Landkreis Diepholz gesichtet. © Bernd Breitfeld/NABU

Beide aus dem nordamerikanischen Raum stammende Spezies wurden als Haustier in Gartenteichen (oder im Fall des Sonnenbarsches im Aquarium) gehalten. Beide Arten fanden dann ihren Weg in den Landkreis teilweise dadurch, dass sie von ihren Besitzern ausgesetzt wurden, so Libertin. „Rowangenschildkröten wurden zum Beispiel häufig ihren Besitzern im Teich zu groß.“