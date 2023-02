Für Drebber geplante Schüttgutfirma hat Sitz (noch) in Hemsloh: Wo landet die Gewerbesteuer?

Von: Jannick Ripking

Landen die Gewerbesteuereinnahmen wirklich in Drebber, wenn die dort geplante Schüttgutanlage ihren derzeitigen Firmensitz in Hemsloh behält? © Carsten Sander

Die Drebber Bahn-Umschlags GmbH hat ihren Sitz laut Handelsregister derzeit noch in Hemsloh. Ein Drebberaner äußert Bedenken, dass seiner Gemeinde dadurch keine Einnahmen durch die Gewerbesteuer zukommen, selbst wenn die Schüttgutanlage den Betrieb aufnimmt. » BARNSTORF

Drebber – Wer ins Handelsregister schaut, wird feststellen, dass die Drebber Bahn-Umschlags GmbH ihren Sitz noch in Hemsloh hat. Das ist auch dem Drebberaner Burghart Schmidt nicht entgangen. Während der jüngsten Ratssitzung in der Grundschule von Drebber äußerte er seine Bedenken, dass die Gemeinde durch diesen Umstand selbst dann keine Gewerbesteuereinnahmen generiert, wenn die geplante Schüttgutanlage genehmigt, gebaut und in Betrieb genommen werden sollte.

Schmidt ist einer von einigen Gegnern des Vorhabens, in Drebber einen Umschlagplatz für Schüttgüter anzusiedeln. Ein paar seiner Argumente gegen die Planung: Wertverlust der Immobilien der Anwohner, Umweltbelastung durch Staub und Lärm und allgemein sinkende Lebensqualität durch dieses Gewerbe. Die Befürworter argumentieren hingegen vorrangig mit steigenden Einnahmen durch die Gewerbesteuer, sofern die Schüttgutanlage kommt. Diese seien auch dringend notwendig, damit sich Drebber weiter entwickeln könne.

Gesetz regelt, wo die Gewerbesteuereinnahmen letztendlich landen

„Wie kann es sein, dass eine Firma ihren Sitz in Hemsloh hat und wir in Drebber daraus Gewerbesteuern generieren?“, fragte Schmidt und lieferte gleich seine Antwort: „Daraus resultiert, dass hier überhaupt keine Gewerbesteuern eingenommen werden könnten.“ Drebbers Gemeindebürgermeister Friedrich Iven sagte dazu, dass er fest davon ausgeht, dass der Sitz der geplanten Schüttgutanlage in Drebber liegen wird, „wenn die Firma dort ihren Betrieb startet“. Es sei fatal, wenn der Firmensitz in Hemsloh wäre. „Das wäre nicht gut, da gebe ich Ihnen vollkommen recht“, so Friedrich Iven.

Wäre es denn wirklich fatal, wenn Hemsloh als Sitz des Umschlagplatzes bestehen bleibt? Würde die Gemeinde Drebber dann tatsächlich keine zusätzlichen Einnahmen durch die Gewerbesteuer generieren? Diese Frage lässt sich nicht mit einem Satz beantworten. Wo die Gewerbesteuer letztendlich landet, regelt das Gewerbesteuergesetz. Es kommt dabei nicht ausschließlich auf den Hauptsitz einer Firma an (siehe Infobox).

Das sagt ein Experte zum Fall Drebber Bahn-Umschlags GmbH „Die Bedenken des Bürgers sind aus unserer Sicht unbegründet“, meint Jan Vermöhlen, Niedersachsens Pressereferent des Bundes der Steuerzahler Deutschland. Denn: „Relevant ist die Betriebsstätte. Sie ist maßgeblich dafür, wo die Gewerbesteuer am Ende gezahlt wird.“ Das heißt: „Dort, wo die Arbeit geleistet wird, fällt auch die Gewerbesteuer an.“

Wenn ein Unternehmen allerdings mehrere Betriebsstätten in verschiedenen Gemeinden unterhält, kommt die sogenannte Gewerbesteuerzerlegung ins Spiel. Diese besagt, dass die Gewerbesteuer eines Unternehmens auf die Gemeinden, in denen es tätig ist, anteilig aufgeteilt werden muss. Den jeweiligen Anteil legt der Zerlegungsmaßstab im Gewerbesteuergesetz fest, der sich nach der Summe der Löhne richtet, die an die bei den jeweiligen Betriebsstätten tätigen Arbeitnehmer gezahlt wurden.

Ein Rechenbeispiel: Ein Unternehmen unterhält in Gemeinde A und in Gemeinde B je eine Betriebsstätte. Auf die in Gemeinde A verrichtete Arbeit entfallen 80 Prozent der Mitarbeitergehälter, auf Gemeinde B nur 20 Prozent. Somit zahlt die Firma 80 Prozent der Gewerbesteuer, die sich aus dem Gesamtgewinn des Unternehmens ergibt, an Gemeinde A. Die restlichen 20 Prozent gehen an Gemeinde B.

Für das konkrete Beispiel der Drebber Bahn-Umschlags GmbH, die ihren Sitz derzeit noch in Hemsloh hat, bedeutet das, dass „allenfalls ein minimaler Anteil der Gewerbesteuer“ in Hemsloh landet, selbst wenn der Hauptsitz der Firma nicht nach Drebber verlegt werden sollte, so Vermöhlen. Denn: Sofern der Umschlagplatz gebaut werden darf, ist die Hauptbetriebsstätte in Drebber angesiedelt. Deshalb müsse laut Vermöhlen davon ausgegangen werden, dass die meisten Löhne an die Mitarbeiter, die in Drebber arbeiten, ausgezahlt werden.

Ein kleiner Teil der Steuer könnte dennoch nach Hemsloh wandern, sofern der Firmensitz in dieser Gemeinde bleibt. „Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Verwaltungstätigkeiten nicht am Ort der Betriebsstätte verrichtet werden“, erklärt Vermöhlen. Aber nur diese Gehälter würden dann bei der Zerlegung der Gewerbesteuer nicht auf Drebber entfallen. Vermöhlen: „Alle anderen Löhne allerdings schon.“

Vereinfacht bedeutet das, dass die für Drebber geplante Schüttgutanlage den Großteil der Gewerbesteuer wahrscheinlich auch dann an Drebber zu zahlen hat, wenn der Firmensitz in Hemsloh bleibt.

Clemens Kahle, Geschäftsführer der Drebber Bahn-Umschlags GmbH, will es aber gar nicht erst so kompliziert werden lassen. „Natürlich wird das im Handelsregister noch geändert. Dass der Sitz nach Drebber geht, ist klar“, sagt er auf Nachfrage der Mediengruppe Kreiszeitung, um der Diskussion um die Gewerbesteuer den Wind aus den Segeln zu nehmen. Denn er stehe nach wie vor hinter seinem Projekt am Alten Bahnhof in Drebber.

„Im Prinzip ist es selbsterklärend“, antwortet Clemens Kahle auf die Frage, warum als Firmensitz bisher noch Hemsloh angegeben ist. „Aktuell hat dieses Unternehmen in Drebber ja noch gar keinen Briefkasten.“ Weil das Planverfahren für die Schüttgutanlage derzeit noch läuft, wolle er den Ausgang abwarten. Bis dahin verwende die Drebber Bahn-Umschlags GmbH die Anschrift der Mutterfirma „Peters Sand“. Kahle: „Sobald die Genehmigung da ist, gehen wir mit der Firma nach Drebber.“