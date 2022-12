Witterungsbedingter Schulausfall: Kreis will am Vorabend entscheiden

Von: Anke Seidel

Teilen

Die Landkreis-Grenzen zeigen den großen Lebensraum, für den über Schulausfall entschieden werden muss. Als Fachdienstleiter Bildung erläutert Thorsten Abeling mit der neuen Kreisrätin Britta Korfage den Alarmplan. © Anke Seidel

Muss der Schulausfall wegen der Witterung ausfallen? Die Antwort wird mittels eines klaren Prozederes gefunden. Oft finden Eltern, dass es zu lange dauert.

Landkreis Diepholz – Es ist eine weitreichende Entscheidung, die den Tagesablauf aller Schüler im Landkreis Diepholz und deren Eltern beeinflussen kann: Wenn witterungsbedingt – bei Schnee, Eis oder Sturm – der Schulunterricht im Landkreis Diepholz ausfallen muss, hat der Landkreis das nach strengen Kriterien sowie fundierten Prognosen des Deutschen Wetterdienstes verfügt und einen Alarmplan abgearbeitet. Eltern in einem solchen Fall möglichst schnell zu informieren, das ist Thorsten Abeling, Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bildung, sowie der neuen Kreisrätin Britta Korfage ein Herzensanliegen.

Informationen über Radio, Warnapp und Internetseite des Landkreises

Für Korfage ist es der erste Winter in ihrer neuen Funktion, denn die 51-Jährige wirkt erst seit Anfang November für den Landkreis Diepholz. Aber sie hat 33 Jahre beim Landkreis Osnabrück gearbeitet und weiß, dass witterungsbedingter Schulausfall oft in der Kritik steht. „Warum hat der Landkreis das nicht schon am Abend vorher mitgeteilt?“, diese Frage von Eltern kennt Thorsten Abeling nur zu gut. Aber es gibt strikte Regeln: Das regionale Landesamt für Schule und Bildung fordert demnach eine Prüfung am frühen Morgen für den Zeitraum zwischen 6 und 8 Uhr, also dem der Schülerbeförderung.

Deshalb muss Thorsten Abeling bis um 4.45 Uhr eine Entscheidung treffen – auch auf Grundlage von Meldungen der Straßenmeistereien, der Polizei sowie von Taxi- und Busfahrern, die frühmorgens auf den Straßen unterwegs sind. Auch Hinweise der Kommunen – beispielsweise der Streudienste – sind bei der Beurteilung der Lage wertvoll. Wetterprognosen und Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes haben enormes Gewicht. „Wir haben uns die Kriterien noch einmal genau angeschaut“, so Thorsten Abeling und Kreisrätin Britta Korfage. Schon abends würde die Warnstufe 3 vor orkanartigen Böen, Sturm, Wind und Gewitter in die Entscheidungsfindung einfließen – ebenso die Stufe 4 bei Schnee, Schneeverwehungen und Glatteis.

„Das Sicherheitsinteresse steht bei unseren Entscheidungen grundsätzlich im Vordergrund“, so Thorsten Abeling. Hat er die Entscheidung für den Schulausfall getroffen, greift der Alarmplan. Dabei hat auch die Einsatz- und Rettungsleitstelle des Landkreises eine wichtige Funktion. Unverzüglich wird die Entscheidung der Polizeidirektion in Oldenburg mitgeteilt, damit spätestens ab 6 Uhr morgens im Radio, über die Warnapp BIWAPP oder auf der Internetseite des Landkreises über den Schulausfall informiert wird. Das Ziel: Möglichst alle Eltern und Schüler so schnell wie möglich zu erreichen – im Optimum schon am Abend zuvor.

Sechs witterungsbedingte Schulausfälle im Landkreis Diepholz seit 2015

Seit 2015, so Britta Korfage und Thorsten Abeling, habe es im Landkreis Diepholz acht extreme Wetterlagen gegeben. Sechs mal sei dabei für Schulausfall entschieden worden, „und nur einmal erst am frühen Morgen“.

Zuständig ist der Landkreis allerdings nur bis zum Schulanfang. Behindern danach extreme Witterungsverhältnisse den Verkehr, müssen die jeweiligen Schulleitungen entscheiden und die zuständigen Busunternehmen rechtzeitig informieren – damit die Schüler wieder sicher nach Hause kommen.

Aber was tun, wenn berufstätige Eltern ihre Kinder bei einem Schulausfall nicht betreuen können? „Die Schulen sind verpflichtet, eine Notbetreuung einzurichten“, betont Thorsten Abeling. Der Fachdienstleiter lässt Jahr für Jahr ein spezielles Merkblatt an alle Schulen im Landkreis verteilen.

Eltern können sich im Übrigen auf der Internetseite des Landkreises über die Entscheidungsfindung sowie wichtige Fakten dazu informieren.