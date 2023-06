Wirtschaftsförderung für Arztpraxen

Von: Anke Seidel

Auch eine neue Arztpraxis soll künftig Mittel aus der Wirtschaftsförderung erhalten können. © Daniel Karmann/dpa

Eine Novellierung der Richtlinien für betriebsbezogene Zuschüsse ist in Planung. Um die Wirtschaft zu stärken, werden Mindestanforderungen gesenkt

Landkreis Diepholz. Auch Arztpraxen sollen im Landkreis Diepholz künftig von der betriebsbezogenen Wirtschaftsförderung profitieren können. Das berichtete Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine am Donnerstag im Fachausschuss für Wirtschaft und Finanzen. Hintergrund: Die sogenannte Arbeitsrichtlinie für betriebsbezogene Wirtschaftsförderung soll novelliert werden – mit dem Ziel, Förderbedingungen zu verbessern und Mindestanforderungen zu senken.

Im Fachdienst Wirtschaftsförderung laufen unter Federführung von Fachdienstleiter Christian Gießelmann alle Fäden zusammen. Die Zuschüsse an Firmen und Betriebe vergibt aber die Wirtschaftsförderungsgesellschaft, in der Landkreis, die Kreissparkassen Diepholz und Syke sowie die Volksbanken im Landkreis Diepholz wirtschaftliches Know-how bündeln. Notwendig für die neue Richtlinie ist ein Kreistagsbeschluss, denn der Landkreis investiert Jahr für Jahr 500 000 Euro in die Wirtschaftsförderung.

Ein wichtiges Kriterium dabei: die Schaffung neuer Arbeitsplätze. In Zeiten des Fachkräftemangels senkt die neue Richtlinie aber die Förderungsvoraussetzungen für Existenzgründungen, Neuansiedlungen oder Betriebsübernahmen von fünf auf drei Dauerarbeitsplätze. Bei der betrieblichen Erweiterung musste die Zahl der bestehenden Dauerarbeitsplätze bisher um mindestens 20 Prozent erhöht werden. Künftig reicht ein neuer Dauerarbeitsplatz aus.

Verbesserungen bietet die Novellierung ebenso für Kleinstunternehmen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben. Bisher lag die betriebliche Mindestinvestitionshöhe bei 50 000 Euro pro Dauerarbeitsplatz, sie soll nun halbiert werden – sprich auf 25 000 Euro gesenkt.

Die Arbeitsrichtlinie ist die Basis, auf der die Gremien der Wirtschaftsförderungsgesellschaft über die Vergabe von Zuschüssen entscheiden. Dass künftig auch Hausarztpraxen profitieren können, fand Anklang im Ausschuss. Vorsitzender Heino Mackenstedt (CDU) machte sich für Fördermöglichkeiten auch für Apotheken stark und forderte Peggy Schierenbeck (SPD) auf, sich auf Bundesebene für bessere Bedingungen für die Apotheken einzusetzen, die am Mittwoch mit einem bundesweiten Protesttag auf ihre Lage aufmerksam machen wollen.

Zur Lage der Wirtschaft im Landkreis Diepholz präsentierte Jens Hermann Kleine Zahlen, die Christian Gießelmann zusammengetragen hatte. Demnach ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort seit 2013 kontinuierlich gestiegen – von 61 990 auf 74 568. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort stieg in diesem Zeitraum von 79 148 auf 93 424.

Im verarbeitenden Gewerbe sind 646 Betriebe im Landkreis Diepholz angesiedelt, die einen Umsatz von insgesamt 4,3 Milliarden Euro pro Jahr erwirtschaften und zusammengerechnet 17 620 Arbeitsplätze haben. Im Bereich Handel, Verkehr und Lagerei sind es 2 013 Betriebe mit 21 289 Arbeitsplätzen und einem Gesamtumsatz von 5,8 Milliarden Euro. Im Gastgewerbe gibt es landkreisweit 505 Betriebe mit 2 635 Arbeitsplätzen, die einen Umsatz von 108,6 Millionen Euro erwirtschaften.

3 841 Unternehmen bieten Dienstleistungen an und haben dafür 28 956 Arbeitsplätze. Der Gesamtumsatz in dieser Branche liegt bei 1,3 Milliarden Euro. Angesichts dieser Zahlen ist Erster Kreisrat Jens Hermann Kleine fest überzeugt: „Wir haben eine tolle Entwicklung hingelegt.“