Windkraft in Barnstorf: Warum keine Veränderungssperre?

Von: Jannick Ripking

Teilen

Windkraftanlagen zwischen Barnstorf und Drentwede, Das Dauer-Thema Windkraft beschäftigt einmal mehr Bürger, Verwaltung und Politik. © Könemann

Keine Windkraft-Planung ohne kritische Fragen der Bürger: Während der Infoveranstaltung zur 69. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) in der Samtgemeinde Barnstorf (wir berichteten) hatten die rund 30 anwesenden Einwohner die Gelegenheit, Fragen und Anmerkungen zum Verfahren zu stellen. Diese nutzten einige von ihnen.

Barnstorf – Walter Schwienhorst ist bekannt als Kritiker des Vorhabens. „Warum gibt es keine Veränderungssperre?“, fragte er bei der Infoveranstaltung. Schwienhorst ist der Überzeugung, dass ohne Veränderungssperre der Wildwuchs von Windkraftanlagen unumgänglich ist: „Die Kommune kann dadurch zig Windräder, die jetzt schon beantragt sind, gar nicht mehr stoppen.“ Claudia Emker, stellvertretende Fachbereichsleiterin Bau und Liegenschaften bei der Samtgemeinde erklärte: „Im Verfahren gibt es rechtlich keine Möglichkeit für eine Veränderungssperre.“ Es sei lediglich möglich, für die bereits gestellten Bauanträge eine Zurückstellung zu beantragen. „Und das haben wir gemacht“, so Emker.

Kritische Bürgerfragen

Walter Schwienhorst behauptete allerdings, dass es in vorherigen Verfahren eine Veränderungssperre gegeben habe. Emker verneinte: „Es gibt immer nur eine Zurückstellung.“ Und dadurch sei es wiederum möglich, den Bau von neuen Windkraftanlangen bis zum Abschluss des Verfahrens zu unterbinden. Schwienhorst ließ nicht locker: „Dann erzählt der Landkreis aber etwas anderes.“ Es gebe demnach keine „absolute Bremse“. Wenn ein Antrag trotz Zurückstellung bis zu einem gewissen Stadium bearbeitet war, können die Antragsteller ihren Antrag „gerichtlich durchdrücken“. Emker dazu: „Wir sind ja aber nicht in einem Gerichtsverfahren.“

Veränderungssperre Die Veränderungssperre ist laut Baugesetzbuch ein Instrument einer Kommune „zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich“. Liegt eine Veränderungssperre vor, dann dürfen „Vorhaben nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden“.

Walter Schwienhorst hatte damit aber noch nicht genug: „Warum versucht die Gemeinde beim Buez (Anm. d. Red.: Barnstorfer Umwelt- und Erlebniszentrum), eine neue Windkraftanlage zu bauen?“ Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg urteilte seinerzeit, als es die 60. FNP-Änderung gekippt hatte (wir berichteten), dass das Gelände am Buez nicht als Sondergebiet für Windenergie ausgewiesen werden darf. Der Kritiker witterte ein abgekartetes Spiel: „Trotzdem versuchen Sie, sich dort eine Anlage für sich selbst zu genehmigen, weil Sie keine Veränderungssperre haben.“ Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften bei der Samtgemeinde, sagte dazu: „Wir haben einen Antrag auf Zurückstellung gestellt. Das gilt für alle Anträge, auch für die, die das Buez gestellt hat.“

Mehrere Bürger wollten außerdem wissen, ob bereits gebaute Windkraftanlagen hinzugezogen werden, um das von der Bundesregierung gesetzte Ziel, zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie auszuweisen, zu erreichen. Johannes Ramsauer, geschäftsführender Gesellschafter des Planungsbüros NWP sagte: „Ja, das wäre für den Landkreis Diepholz am Ende relevant.“ Aber: Das Flächenziel müsse der Landkreis einhalten, nicht Barnstorf. „Dem Landkreis wird egal sein, wo er die Flächen herkriegt“, erklärte er.

Änderung des Flächennutzungsplanes

Heißt: Selbst wenn Barnstorf im Vergleich zu anderen Kommunen schon erheblich mehr bestehende Windkraftanlagen hat, bedeute das laut Ramsauer nicht, dass der Landkreis zum Erreichen seines Zieles nicht weiter auf Gebiete in der Samtgemeinde zurückgreifen wird, sofern er diese als geeignet ansieht. Auch deswegen strebe die Verwaltung die FNP-Änderung an. Nur so könne die Kommune die drohende Verspargelung verhindern – auf jeden Fall bis 2027.

Daher sei die Frage nach dem prozentualen Anteil der schon gebauten Anlagen in Barnstorf am Gesamtgebiet für die FNP-Änderung „irrelevant“, meinte Ramsauer. Das sah Wolfgang Schorling jedoch anders: „Wenn man theoretisch schon drei Prozent hätte, dann kann man Gebiete rausnehmen, die im Moment noch eingeschlossen sind. Es ist also schon relevant.“ Denn: Dann könne die Samtgemeinde in der Planung zum Beispiel den Abstand zu Wohnbebauung erhöhen, „weil wir das Ziel ja erreichen können“. Ramsauer entgegnete: „Der Landkreis wird sich um Gerechtigkeit unter den Gemeinden nicht kümmern.“

„Notwendiges Maß an Flächen ausweisen“

„Der Auftrag des Samtgemeinderates an Sie war, nur das notwendige Maß an Flächen auszuweisen, und nicht möglichst viele“, sagte Schorling. Es sei vom Rat nicht gewünscht, „fünf oder sechs Prozent der Fläche auszuweisen“. Ramsauer verwies auf den Unterschied zwischen Vorentwurf und Entwurf der FNP-Änderung. Im Entwurf werde die Fläche ohnehin kleiner. „Wir wollten nicht im Vorfeld Flächen herausschmeißen, um hinterher nicht sagen zu müssen, dass wir sie doch besser hätten drin behalten sollen“, erklärte Ramsauer. Das wäre dann der Fall, wenn durch Stellungnahmen so viele Flächen herausfallen, dass das Flächenziel von rund zwei Prozent nicht erreicht wird.

Ganz unabhängig von der angestrebten FNP-Änderung können bestehende Windkraftanlagen bis Ende 2030 durch Repowering erneuert werden. Walter Schwienhorst kritisierte, dass das möglich ist, auch wenn sie nicht in den im FNP dargestellten Gebieten stehen: „Also werden wir zugebaut.“ Johannes Ramsauer sagte dazu „Wir machen eine Steuerungsplanung. Ohne uns würde die Samtgemeinde sowieso zugebaut werden. Das, was wir machen hat eine Ausschlusswirkung, die bis Ende 2027 gilt.“