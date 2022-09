Dörrieloh: Wie soll der neue Dorfplatz heißen?

Von: Gerhard Kropf

Zur Einweihung des neuen Dorfplatzes in Dörrieloh kamen zahlreiche Gäste. © Kropf

Einweihung des neuen und neu gestalteten Treffpunktes in Dörrieloh

Dörrieloh – Ein Novum: Erstmals hielt der Heimat- und Verschönerungsverein Dörrieloh seine Generalversammlung unter freiem Himmel ab – und verband dieses mit der Einweihung des neuen Dorfplatzes in der Ortsmitte. Den hat der Verein auf dem Areal des ehemaligen Dorfteiches umgestaltet.

Viele Helfer waren dazu notwendig, aber in Dörrieloh ist das kein Problem, und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ein Spielplatz für die Kinder ist entstanden mit Schaukeln, Wippe und einem kompakten Gerät mit Rutsche, Kletterstangen und einer weiteren Schaukel. Auch an Sitzbänke wurde gedacht, und ein Unterstand bietet Platz für kleinere Zusammenkünfte. So entstand in der Dorfmitte ein Treffpunkt für alle.

„Aber es gibt noch weitere Pläne“, kündigte die Vorsitzende Heidi Mohrlüder in der Versammlung an. So solle ein Bauwagen für die Kinder angeschafft werden, der zum Beispiel Spielzeug aufnehmen und den Kindern als Unterstand dienen könne.

Eine neue Ortstafel sei schon erstellt worden, berichtete Mohrlüder, demnächst werde sie aufgebaut. Der Schaukasten, in dem der alte Plan zur Zeit noch aushängt, kann dann für andere Bekanntmachungen genutzt werden.

Der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Uwe Wiegmann, erhält künftig einen Schlüssel, damit die kirchlichen Nachrichten dort angekündigt werden können.

Nun soll der neue Platz noch einen Namen bekommen. Hierfür bat Mohrlüder um kreative Vorschläge. Sie rief alle dazu auf, den Platz in Ordnung zu halten. Mütter könnten, etwa während die Kinder den Spielplatz nutzen, ein paar unerwünschte Pflanzen herausziehen. Bürgermeister Wilfried Wöltje, der sein Grußwort nicht nur für die Gemeinde Varrel, sondern in seiner Eigenschaft als zweiter Vorsitzender des benachbarten Verschönerungsvereins Varrel sprach, erinnerte an den alten Löschteich, dessen Beseitigung gar nicht so einfach gewesen sei. Er lobte die Dörrieloher Dorfgemeinschaft, die ihn immer wieder beeindrucke, und die 700 Arbeitsstunden, die geleistet wurden, belegen eindeutig, dass die Dörrieloher nicht nur gemeinsam zu feiern verstehen, sondern auch zu arbeiten. „Die Gemeinde wird auch weiterhin helfen“, versprach Wöltje.

Pastor Reinhard Thies war beeindruckt von dem tollen Anblick des Platzes und den spielenden Kindern: „Die Dorfgemeinschaft ist vorbildhaft. Der Präsident des Schützenvereins, Uwe Mohrlüder, verband sein Grußwort mit dem Überreichen eines Geschenks.

Natürlich blieb man nach der Versammlung und der Einweihung noch lange zusammen, denn in der Dorfgemeinschaft Dörrieloh ist das so, und man hat sich immer was zu erzählen.