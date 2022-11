Besucher strömen nach der Corona-Pause zum Weihnachtsmarkt nach Bruchhausen-Vilsen

Von: Anne-Katrin Schwarze

Treffpunkt unter dem Adventskranz: Der Weihnachtsmarkt in Bruchhausen-Vilsen am ersten Wochenende im Advent. © Oliver Siedenberg

Br.-Vilsen – „Zuckerwatte vom Weihnachtsmann! Die ist besonders lecker!“, ruft der kostümierte Verkäufer. Die vierjährige Zoe hat keinen Grund, an diesen Worten auch nur einen Moment zu zweifeln, und hält, wie von einem Magneten angezogen, auf den Mann im roten Mantel zu. Ihrer Mutter bleibt nichts übrig, als die Geldbörse zu zücken. Nach zwei Jahren erzwungener Corona-Pause ist es für viele höchste Zeit, sich im Advent ein bisschen zu verwöhnen.

Der Weihnachtsmarkt der Fördergemeinschaft Bruchhausen-Vilsen hat von seinem Charme nichts eingebüßt. Im Vilser Ortskern tummelten sich am Wochenende die Besucher. Am Samstag lockte die kleine Eröffnungsfeier mit Blasmusik im Fackelschein, gestern war es so angenehm kühl, dass sich ein Spaziergang mit Aussicht auf einen vielleicht ersten Glühwein der Saison anbot.

Wer sich dem Ortskern näherte, konnte den Düften ohnehin kaum widerstehen. Schmalzkuchen, Champignons, Gegrilltes, Kräuterbonbons – zum ersten Advent roch es wunderbar nach Weihnachten und Markt. Von süß bis herzhaft dürfte für jeden Geschmack etwas dabei gewesen sein.

Doch der Fördergemeinschaft mit ihrer Marktmeisterin Ute Hühne ist es wichtig, viel mehr als eine Fressmeile zu bieten. Eine stattliche Anzahl Hobby- und Kunsthandwerker säumte die Bahnhof- und die Brautstraße. Den Rundgang komplettierten Anbieter auf dem Kirchplatz. Weihnachtliches beherrschte die Auslagen. Manches davon war Geschmackssache, aber so ist das mit Weihnachten eben. Das alles zu Füßen der Kirche, vor der Kulisse der gepflegten Häuser und im Schein der Weihnachtsbeleuchtung. „Wie ist das schön hier“, schwärmte eine Familie aus dem Heidekreis, die zum Advent eines der Altenheime angesteuert und einen Abstecher auf den Markt gemacht hatte. Die Teenager hatten Spaß an Weihnachtsmannmützen in verschiedensten Ausführungen, die Kleinen allerdings machten lange Gesichter, weil das Karussell fehlte, mit dem man sie gelockt hatte. Das bisherige sei verkauft, ein anderes wegen Personalmangel nicht zu haben gewesen, erklärte Ute Hühne. „Nächstes Jahr wieder“, versuchte sie zu beschwichtigen. „Ich werde mich gleich im Januar darum kümmern“, versprach sie.

Mit dem Zuspruch waren die Aussteller recht zufrieden, „obwohl beim Herbstmarkt mehr gekauft wurde“, wie Familie Geerds aus Bremen für ihre Artikel aus Wolle feststellte.

Der Sportverein sorgte für Getränke, die Handballspielgemeinschaft hatte kiloweise Kekse gebacken und angeboten. Den Markt als Bühne zu nutzen, wäre vielleicht auch für andere Vereine eine Idee. Denn sehen und gesehen werden ist und bleibt der Hauptzweck der dörflichen Weihnachtsmärkte.