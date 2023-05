Wärmepumpe funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank

Von: Martin Möhring

Einen erkenntnisreichen Vortrag boten Thomas Blöthe (rechts) und Holger Jensen. © Martin Möhring

Großes Interesse am Vortrag der Klimaakademie. Veranstalter bieten zusätzlich Videokonferenz an.

Weyhe – Wer früher im Physikunterricht aufgepasst hatte, war in der Kulturscheune Leeste beim Vortrag der Klimaakademie zum Thema Wärmepumpen klar im Vorteil. Um die Funktionsweise dieser Technik zu erläutern, bemühte Referent Thomas Blöthe vom Niedersächsischen Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das Funktionsprinzip sei die eines „umgekehrten“ Kühlschranks. Weckte dieser Einstieg bei manchen Erinnerungen an die eigene Schulzeit, waren die folgenden zwei Stunden ein Einblick in die Geothermie und Wärmepumpentechnik.

Die Organisatoren der Veranstaltung, Dr. Kreiser-Saunders, Leiterin der Klimaakademie und Mitarbeiterin im Umweltzentrum Stuhr-Weyhe, und Heinrich Warneke von der Volkshochschule in der Gemeinde Weyhe, hatten im Vorfeld mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Veranstaltung war schon wenige Stunden nach ihrer Veröffentlichung restlos ausgebucht. In guter Zusammenarbeit entschied man sich, den übrigen Interessierten eine Hybridveranstaltung über eine Videokonferenz anzubieten, damit so für alle eine Teilnahme möglich war.

Der Geologe Holger Jensen befürwortet Nutzung von Erdwärme

Thomas Blöthe erläuterte zu Beginn seiner Ausführungen die verschiedenen Bauarten einer Wärmepumpe und Parameter, die einen Leistungsvergleich zwischen Wärmepumpen ermöglichen. Hierzu zählen die sogenannte Leistungszahl (COP) und die Jahresarbeitszahl (JAZ). Mit beiden kann die Energieeffizienz von Wärmepumpen im Betrieb beurteilt werden. Je kälter es in der Umgebung sei, desto schlechter die Effizienz von Luftwärmepumpen. Dennoch seien sie wirtschaftlich gut zu betreiben.

Der Geologe Holger Jensen gab im Anschluss einen Überblick der unterschiedlichen Wärmequellen. Er favorisiere die Nutzung von Erdwärme, da im Schnitt rund zehn Grad Erdtemperatur schon in zwölf Metern ganzjährig, im Winter zum Heizen und im Sommer zum Kühlen, nutzbar seien. Man könne tiefe Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren oder Grundwasserwärmepumpen einsetzen. Erdwärmesonden müssten von der Wasserbehörde genehmigt werden.

NIBI zeigt Möglichkeiten auf dem eigenen Grundstück auf

Über das Niedersächsische Bodeninformationssystem (NIBI) könne jeder und jede testen, ob Geothermie auf dem eigenen Grundstück möglich sei. Im Onlineverfahren könne dann ein Vorhaben angezeigt werden. Beachtet werden müsse der Abstand zum Nachbarn, der nicht unter fünf Metern liegen dürfe. Bei der Planung von Erdwärmesonden sollte man berücksichtigen, dass die Sonden nicht zu nah beieinander liegen dürften, damit sie sich nicht gegenseitig einen Teil der Wärme nehmen. Er empfehle den Leitfaden Erdwärmenutzung (Geobericht 24). Darin könnten alle relevanten Informationen nachgelesen werden.

In Niedersachsen gebe es aktuell 23 400 Anlagen Tendenz stark steigend. Der Zubau verdoppele sich derzeit pro Jahr. In der Gemeinde Weyhe seien im Jahr 2022 insgesamt 30 neue Anlagen installiert worden, damit liege Weyhe im Landkreis Diepholz deutlich vorn. In der Gemeinde Stuhr seien es 17 Anlagen gewesen.

Zum Abschluss brach sein Kollege Thomas Blöthe eine Lanze für innovative Wärmenetze. Ein Anschluss an ein solches Netz sei platzsparend im Haus, es entstünden nur geringe Wartungskosten, man sei unabhängig von nur einem Energieträger und man bezahle nur die Wärme, die wirklich im Haus verbraucht würde. Beide Referenten sahen in Wärmenetzen die Chance, auf ein Gelingen der Wärmewende.