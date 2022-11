Weyhnachtlicher Kalender öffnet am 1. Dezember das erste Türchen vor dem Rathaus

Von: Gregor Hühne

24 Tage, 24 Türchen: Die Gemeinde Weyhe hat einen vorweihnachtlichen Adventskalender erarbeitet. Hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Veranstaltung, die Lena Eckhardt vom Stadtmarketing vorstellt. © Gregor Hühne

Die Gemeinde Weyhe plant 24 Veranstaltungen an 24 Tagen im Dezember.

Weyhe – Der „Weyhnachtlicher Adventskalender“ öffnet sich bald zum ersten Mal. Das hat die Gemeinde Weyhe am Donnerstag angekündigt.

24 Tage, 24 Türchen, dahinter 24 Aktionen: Das Stadtmarketing der Gemeinde Weyhe hat sich für die Vorweihnachtszeit etwas besonders Stimmungsvolles einfallen lassen. Streng genommen auch schon im vergangenen Jahr, denn 2021 hätte der „Weyhnachtliche Adventskalender“ eigentlich bereits Premiere feiern sollen, musste letztlich aber coronabedingt abgesagt werden. Nun aber soll die neue Outdoor-Veranstaltungsreihe endlich starten.

Der Auftakt ist am Donnerstag, 1. Dezember, pünktlich um 18.30 Uhr. Zuvor gibt es ab 17.30 Uhr eine kleine Vorab-Öffnung, verrät Lisa Eckhardt vom Stadtmarketing der Gemeinde. Dann kommt kein Geringerer als der Weihnachtsmann höchstpersönlich, heißt es in der Ankündigung. Doch er kommt nicht alleine, sondern fährt standesgemäß mit seinen Rentieren Rudi und Blitzi am Weyher Rathaus vor. Mit denen darf auch gern ein Foto gemacht werden. Der Weihnachtsmann stehe zudem bereit, um letzte Weihnachtswünsche zu notieren.

Die folgenden Tage geht es bis zum Fest der Feste jeden Tag um 18.30 Uhr weiter. Weyher Vereine, Unternehmen, Kulturschaffende, die Kirchengemeinden und weitere Institutionen laden dabei zu sich ein. Um 19 Uhr ist jeweils alles wieder vorbei. „Eine halbe Stunde in der winterlichen Kälte reicht vermutlich auch. In der gibt es dafür ein herzerwärmendes Programm“, sagt Eckhardt.

„Das Ganze soll Gelegenheiten zum Innehalten in der meist so stressigen Vorweihnachtszeit bieten. Denn meist hetzen wir doch nur durch den Advent.“

Programm-Flyer im Rathaus

„Aber so richtig Zeit, diese eigentlich so besinnliche Zeit zu genießen und zusammenzukommen, nimmt man sich oft nicht“, so die Organisatorin. Eckhardt freut sich schon darauf, den Menschen ein paar Momente der Entschleunigung zu schenken.

Ein besonderes Highlight der Veranstaltungsreihe sind die Teilnahme der Nabu-Inklusions-Trommel-Truppe, die Chöre, das Lebkuchenhäuschen und die Kirchen, zählt Eckhardt auf. Das gesamte Programm mit allen Veranstaltungsorten gibt es ab sofort im Flyerformat im Weyher Rathaus, bei allen Beteiligten sowie im Internet der Gemeindeseite auf www.weyhe.de.

Zudem werde die Gemeinde den „Weyhnachtlichen Adventskalender“ auf Weyhes Social-Media-Kanälen begleitet. Die Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen ist kostenlos.

Im Adventskalender stecke ganz viel Arbeit und Liebe, so Eckhard. Schon jetzt könnten sich Interessierte für das Kalender-Event laut der Marketing-Mitarbeiterin im kommenden Jahr anmelden.

Die einzelnen Aktionen im Überblick: 1. Dezember: Der Weihnachtsmann kommt mit seinen Rentieren. Wo? Rathaus Weyhe. 2. Dezember: Drums Alive Unikat haben Überraschungen vorbereitet, TSV-Halle. 3. Dezember: Weihnachtslieder singen mit der Kirchengemeinde, Gemeindehaus Erichshof. 4. Dezember: Konzert mit Ameel Hotaky, Verein Sudweyher Bahnhof, Raiffeisenstraße 11. 5. Dezember: Geschichten aus der Märchentruhe bei der Volksbank, Bahnhofstraße 43. 6. Dezember: Bibliothek Weihnachtslesung mit Rainer Rudloff, Henry-Wetjen-Platz. 7. Dezember: Schwung mit der Sambagruppe Delme Sambistas, Delme-Werkstatt. 8. Dezember: Weihnachtskonzert mit dem Chor Allegro KSK Syke, Bahnhofstraße 54. 9. Dezember: Männerchor stimmt weihnachtlich ein, Dampflok, Bahnhof Kirchweyhe. 10. Dezember: Heißer Apfelsaft im Garten der Naturschutzstation des Nabu, Böttcherei 115. 11. Dezember: Musikalisches Weihnachtsprogramm der Tanzschule Reiners, Im Bruch 48. 12. Dezember: Kindertheater: Mitmachstück im Leister Apparthotel, Kurzer Weg 13. 13. Dezember: Sketche um den Tannenbaum auf der Lahauser Bühne, Lahauser Straße 42. 14. Dezember: Weyhnachtsglühwein des Pfälzer Weintreffs, Marktplatz Kirchweyhe. 15. Dezember: Plattdeu. Weihnachtsfeier in der Scheune mit Didi Doktor, Lahauser Str. 44. 16. Dezember: Konzert von Jin Huang‘s Musikschülern im TUI Reisecenter, Krämerweg 4. 17. Dezember: Weihnachtsbräuche in Europa, Gästeführer berichten, Henry-Wetjen-Platz. 18. Dezember: Familienfeuershow „Kobold-Streit“, Marktplatz Kirchweyhe. 19. Dezember: Gospelchor unter der Leitung von Elisabeth Geppert, Felicianuskirche. 20. Dezember: OT Schämann Hexenhäuschen aus Leckereien basteln, Hauptstraße 53. 21. Dezember: Stimmungsvolles Bläserkonzert, KGS Kirchweyhe, Hauptstraße 99. 22. Dezember: Weihnachtliches Akustikkonzert bei der Wassermühle in Sudweyhe. 23. Dezember: Ponyreiten auf dem Pferdehof van Hoorn, Am Weidufer 91. 24. Dezember: Videobotschaft des Bürgermeisters der Gemeinde Weyhe, Frank Seidel.