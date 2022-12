Bestes Geschenk? Das Weihnachtsfest selbst

+ © Wilfried Meyer Ein Dreirad aus dem Jahr 1946. © Wilfried Meyer

Weyher und Besucher der Wesergemeinde berichten von (prägenden) Heiligabend-Präsenten

Weyhe – Gutscheine sind in diesem Jahr das beliebteste Weihnachtsgeschenk, gefolgt von Spielwaren, Büchern und Schreibwaren. Das zeigt eine Umfrage des Handelsverbands Deutschland. Welche Geschenke erfreuen die Herzen der Weyher und der Menschen, die die Wesergemeinde besucht haben? Um eine Antwort zu finden, unternehmen alle eine Reise in die Vergangenheit – meist in die frühe Kindheit. Und einige berichten auch, was mit den Präsenten passierte.

+ Wilfried Meyer © Schritt, Sigi

„Im Laufe vieler Jahrzehnte gab es ja schon gefühlt unzählige Geschenke“, sagt der Weyher Gemeindearchivar Wilfried Meyer. Anfangs sei es immer wieder um die Erfüllung echter Wünsche gegangen. Später bekam er Alltagsbedarf und oft auch „nichtssagende Mitbringsel“ geschenkt. Gerne erinnert sich der 80-Jährige an die Präsente in seiner Kindheit. „Eine Zeit lang waren es Metabo-Stabilbaukästen. Schon im Herbst suchte ich mir eine Erweiterung aus, und die Zeit nach dem Weihnachtsfest bestand fast nur aus Schrauben und Konstruieren eigener Figuren und Fahrzeuge. Die Baukästen lagen alle so um die 20 Mark. Das war vor rund 70 Jahren relativ viel Geld.“

Ein ganz besonderes Geschenk war für Wilfried Meyer ein kleines Dreirad, das er vermutlich im Alter von drei oder vier Jahren bekam. „Anfangs soll ich wohl nur damit geschoben worden sein, weil die Beine noch nicht auf die Pedale reichten“, blickt er zurück.

Das Gefährt sei eine Art Eigenbau gewesen, die ein handwerklich versierter Nachbar organisiert hatte. „Kaufen konnte man so etwas um 1945 nicht, dafür waren weder Material noch Geld vorhanden.“ Meyer weiter: „Ich erinnere mich auch noch an das Ende meines ersten fahrbaren Untersatzes. Ich passte schon längst nicht mehr mit den Knien unter die Lenkstange und hatte ständig Schrammen. Dann kam ein Schrotthändler mit Pferd und Wagen durch die Eisenbahnersiedlung und bot mir zehn Pfennig für das Dreirad an. Nur einen Groschen? Ich war enttäuscht. Es war für mich viel mehr wert. Doch der Händler überredete mich. Mit dem Groschen kaufte ich mir anschließend bei Eis-Edert am Bahnhof eine riesige Kugel Eis.“

Sein Dreirad aber blieb ihm bis heute in der Erinnerung – vielleicht auch, weil 1946 ein Foto von ihm gemacht worden ist. Möglicherweise inspirierte ihn das Fotografiert werden. Denn später stand er beruflich selbst hinter der Kamera und fängt bis heute wunderbare Motive ein.

Musiker Sören Tesch kann ebenfalls eine Geschichte über sein schönstes Geschenk erzählen: „Ich war zwölf Jahre alt, als ich ein Yamaha-Keyboard bekam. Das war seit meinem sechsten Lebensjahr mein ständiger Wunsch gewesen.“ Wie ihn dieses Geschenk geprägt hat? Er fing mit Klavierunterricht mit dem Ziel an, Keyboarder in einer Band zu werden. „Das hat irgendwann auch geklappt“, blickt er zurück.

+ Sören Tesch © Schritt, Sigi

Tesch und sein Instrument wurden Ende der 1980er-Jahre in einer Schulband gesucht. Von dieser Formation ging es in die nächste Schulband. In der Schule hatte Sören Tesch die Band Schwarz auf Weiß mitbegründet und war damit erfolgreich im Land unterwegs. Aus der Passion wurde schließlich eine Berufung: Mit der Musik verdient der Pop-Kantor seinen Lebensunterhalt. Das Yamaha-Keyboard, mit dem alles anfing, gibt es nicht mehr.

In seinen Erinnerungen wandert Dennis-Kenji Kipker, Leester Jura-Professor, in das Jahr 1994. Das „schönstes Weihnachtsgeschenk“ sei damals „einer der ersten Computer mit Intel Pentium Prozessor gewesen“. Das sei heutzutage Standard, damals sei es ein riesiger Schritt nach vorne gewesen. Als Schüler habe er „ziemlich viel herum experimentiert, Spiele gespielt, alte Teile aus- und neue Teile eingebaut, bis 1998 der Nachfolger kam.“

Das Gerät habe er immer noch, es funktioniere, sagt er, es sei „jetzt aber etwas für‘s Museum“.

+ Dennis-Kenji Kipker © Sigi Schritt

Weshalb ihm das Geschenk so wichtig war? Er hatte den ersten, eigenen „richtigen Computer“. Zudem dürfte dieser Rechner wohl dazu beigetragen haben, dass in ihm das Interesse für Computer, Digitalisierung und Co. geweckt und er später weltweit ein gefragter Experte für Cybersicherheit wurde.

Wie Dennis-Kenji Kipker war auch der Wirtschaftsprofessor Rudolf Hickel Talkgast der Leester Kirchengemeinde. An sein schönstes Weihnachtsgeschenk „in Form eines materiellen Gutes“ könne sich Rudolf Hickel nicht mehr erinnern. „Den Pullover oder später die Krawatte und heute die Tennisbälle zu Weihnachten hätte ich auch im Laufe des Jahres geschenkt bekommen. Es klingt pathetisch und altmodisch zugleich: Seitdem ich es bewusst erleben konnte, ist für mich das größte Geschenk das Weihnachtsfest selbst mit seiner humanen Botschaft gegen Not in der Heiligen Nacht. Ich durfte deren liturgische Verkündigung viele Jahre als Messdiener aus nächster Nähe erfahren. Ich wünsche mir, dass dieser Sinn des Weihnachtsfestes unseren gesellschaftlichen Umgang prägt.“

Rudolf Hickel hofft, dass die „Botschaft von Weihnachten immer wieder in den Lauf des Jahres hinwirkt, weil diese weihnachtliche Herausforderung nach Frieden und Gerechtigkeit gerade in Zeiten von Krieg und sozialer Spaltung dringender denn je uns fordert“.

+ Rudolf Hickel © Sigi Schritt

Der Wirtschaftsprofessor selbst verzichte auf gezielte „physisch-anfassbare Geschenke“. Allerdings fließe anlässlich dieses Festes mehr Geld in Spenden – an diesen Weihnachten zugunsten von der Armut begleiteten Kinder und gegen die Not in der Ukraine.

+ Hans-Gert Pöttering © Schritt, Sigi

Ebenfalls Gast am Henry-Wetjen-Platz in Weyhe war Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, 12. Präsident des Europäischen Parlaments. Der Politiker erinnert sich noch gut an ein Kinderspielzeug, genauer an ein Auto mit Fernlenkung. „Ich fand es faszinierend, wie ich das Auto ohne Berührung in alle Richtungen lenken konnte.“ Was verschenkt er? „Ich verschenke überwiegend Bücher, meistens Biografien von Persönlichkeiten, die die Welt verändert haben – politisch, wissenschaftlich, kulturell.“

Hermann Ahrens aus Sudweyhe plädiert dafür, bestimmte Sachen, die vielleicht beliebt sind, nicht zu verschenken: Computer-Ballerspiele, sogenannte Ego-Shooter. Da würden „Menschen ohne Ende runtergeballert“, findet er. Er sei sich nicht sicher, ob die Jugendlichen die simulierten Tötungen in allen Facetten begreifen und sich vorstellen können, was solche Spiele mit ihrer Psyche machen. Um das zu erklären, was er meint, holt der 90-Jährige aus.

Er schildert die Weihnachtszeit, die er als kleiner Junge im Deutschland der Nazis erlebt hatte. Damals wünschten sich alle Kinder Spielzeugsoldaten, berichtet er. Alle seien ganz heiß darauf gewesen und spielten Kriegsszenen nach. Nach seiner Überzeugung diente das Spielzeug dazu, den Soldatennachwuchs auf spätere Einsätze einzustimmen. Das wurde schnell zur Wirklichkeit: Zum Ende des Zweiten Weltkriegs seien in Weyhe bekanntlich Kinder mit Waffen ausgerüstet worden.

Hermann Ahrens setzt sich für den Frieden ein. Krieg dürfe sich nicht wiederholen. Weder in Deutschland noch anderswo. Die Realität sehe anders aus. Für den Weyher des Jahres 2020 seien die heutigen Computer-Ballerspiele wie die Spielzeugsoldaten – nur in einer modernen Form. Er rät davon ab, solche Spiele als Geschenk unter den Tannenbaum zu legen. Es gebe andere Möglichkeiten, um die Menschen zu erfreuen.