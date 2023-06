Wieder Lions-Weinfest – am 30. Juni und 1. Juli in Leeste

Von: Dierck Wittenberg

Drei Lions im Shirt: (v.l.) Clubpräsident Robert Müller mit Bürgermeister Frank Seidel sowie den Clubmitgliedern Herbert Nagel und Jürgen Lemmermann. © Dierck Wittenberg

Der Lions Club veranstaltet in diesem Jahr wieder sein traditionelles Weinfest: am 30. Juni und 1. Juli auf dem Henry-Wetjen-Platz in Weyhe-Leeste. Der verspricht in den Augen der Lions einen intimeren Rahmen.

Leeste – Vom spritzigen Riesling zum samtigen Merlot: Weine gibt es viele zu entdecken. In Weyhe hat der hiesige Lions Club Bremer Süden lange Jahre sein Weinfest veranstaltet, bei dem jedes probierte Glas zugleich eine Spende für soziale Projekte bedeutet. Dabei bleibt es, wenn das Fest nun nach dreijähriger Pause zurückkehrt. Wie berichtet, wird sich allerdings der Ort ändern: Am Freitag, 30. Juni, und Samstag, 1. Juli, werden die Lions und ihre Helfer in Leeste auf dem Henry-Wetjen-Platz zu finden sein. Los geht es jeweils um 17 Uhr.

Der Umzug, das wird beim Pressetermin am Freitag deutlich, war eine Entscheidung für Leeste, nicht gegen Kirchweyhe. Club-Präsident Robert Müller blickt auf die ersten Weinfeste vor mehr als 20 Jahren zurück: „Als wir in Kirchweyhe angefangen haben, war die Zahl der Veranstaltungen relativ überschaubar. Das hat sich geändert.“ Weil der Club wahrgenommen habe, dass sich in Leeste und am Henry-Wetjen-Platz einiges verändert hat, sei man auf die Idee gekommen: „Können wir nicht diesen intimeren Platz – wenn man es so nennen will – nutzen?“

Die vergangenen Weinfeste, gesteht Müller, seien den – komplett ehrenamtlich arbeitenden – Lions zudem „etwas über den Kopf gewachsen“. Also sei man an die Gemeinde herangetreten – und hat grünes Licht bekommen. Plus der Zusage, den Platz vor dessen eigentlichem Umbau für das Fest etwas herzurichten.

„Uns ist das Weinfest wichtig“, so Bürgermeister Frank Seidel. Das 20. Weinfest des Lions Clubs werde die erste große Veranstaltung auf dem Platz sein – nachdem die Generalprobe des Weihnachtsmarkts im vergangenen Jahr gelungen war. „Wir unterstützen das gerne“, betont der Verwaltungschef.

Clubpräsident Müller verspricht: „Von der Struktur her bleibt das Weinfest, wie es ist.“ Etwas kleiner und beschaulicher soll es werden. Die Zahl der Sitzplätze werde mit 400 bis 500 aber „nicht nennenswert“ geringer ausfallen und dem Platz angemessen sein. Gegen schlechtes Wetter, das die Lions dennoch tunlichst vermeiden wollen, will man die Sitzplätze mit Pavillons überdachen.

Bei den Ständen werden es „ein, zwei“ weniger werden, kündigt Herbert Nagel an, der im Club zur Arbeitsgemeinschaft, die das Fest organisiert, gehört. Zwei Weinstände werde man im Angebot haben, dazu einen Bierstand und je einen für Brezeln und Bratwurst. Für DJ Wolfgang Wessler, der die Musik beisteuern wird, soll zudem eine kleine Bühne aufgebaut werden.

„Wie immer werden auch unsere holländischen Freunde dabei sein“, verspricht Müller: Die Club-Kollegen aus dem niederländischen Goor sind also wieder mit einem Stand für Wein und Käse dabei. Für nichtalkoholische Erfrischung werde die Gemeinde der Marienkirche mit einem Saft-Stand sorgen. Laut Müller unterstützt die Gemeinde das Fest auch bei der Wasser- und Energieversorgung. Darauf legen die Clubmitglieder Wert: Dass die Nachbarn – Kirchengemeinde, Optiker, Augenzentrum – ebenso wie die politische Gemeinde als Betreiberin der Kulturscheune ihre Unterstützung signalisiert hätten.

Das hat sicherlich mit dem Hintergrund zu tun: „Wir sammeln Geld ein, um dort Bedürftigen helfen zu können, wo das soziale Netz zu groß ist“, fasst Präsident Müller zusammen. Neben Spenden und Sponsoren zählt eben das Weinfest zu den wichtigen Einnahmequellen.

Dafür brächten die Mitglieder des Lions Clubs das ein, was sie haben: ihre Zeit. Durch den unentgeltlichen Einsatz sei sichergestellt, dass am Ende immer etwas übrig bleibe. Selbst wenn Regenwetter den Planungen einen Strich durch die Rechnung machen sollte. „Über Summen reden wir generell nicht“, sagt Club-Sprecher Jürgen Lemmermann auf die Frage danach. Er lässt aber durchblicken, dass die Weinfeste in der Vergangenheit „vierstellige Summen“ eingebracht hatten. Gleichwohl kalkulieren die Lions laut Herbert Nagel mit „moderaten Preisen“. Schließlich soll es ein Fest für die gesamte Gemeinde sein.

„Wir freuen uns wirklich – auch auf die Location“, betont Lemmermann. Sein Präsident ist gespannt: „Jetzt müssen wir schauen: Wird das an diesem Platz angenommen?“