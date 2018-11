Ina Pundsack-Bleith stellt Eckdaten zum Haushalt für das nächste Jahr vor

Weyhe - Von Sigi Schritt - Gute Nachrichten haben Kämmerin Ina Pundsack-Bleith und die Teamleiterin Bianca Becker am Dienstagabend den im Weyher Rathaus tagenden Mitgliedern des Finanzausschusses mitgebracht.

Zunächst stellte Becker den Quartalsbericht vor. Demnach sehe es im Ergebnishaushalt für das laufende Jahr gut aus: Die Prognose, 2,45 Millionen Euro der Rücklage der Gemeinde zu buchen, gilt weiterhin. Es werde bei diesem Betrag bleiben, allerdings hätten sich einige Positionen verändert. Zwar sinken wohl die Einnahmen der Gewerbesteuer von 16 auf 14,7 Millionen Euro, und es steigt unter anderem der Betrag für die Kreisumlage um 600 000 Euro. Verbesserungen gibt es bei den sogenannten Schlüsselzuweisungen vom Land um eine halbe Million und um Mehrerträge im Bereich der Kindertagesstätten um eine Million Euro.

Die Gemeindeverwaltung geht laut Becker weiterhin davon aus, dass eine zuvor angepeilte Kreditaufnahme in Höhe von 2,8 Millionen Euro im Rahmen des Finanzhaushalts nicht erforderlich ist. Da sich nicht alle Projekte in diesem Jahr realisieren lassen, muss die Gemeinde weniger Geld bezahlen. Die Kosten reduzieren sich in diesem Jahr um 5,72 Millionen Euro.

Kreisumlage sinkt im nächsten Jahr

Anschließend lenkte Ina Pundsack-Bleith den Blick der Lokalpolitiker von der Gegenwart in die Zukunft und erörterte ihre Prognosen für die finanziellen Rahmenbedingungen des Haushaltes 2019. „Die Kreisumlage, die wir an den Landkreis Diepholz abzuführen haben, sinkt. Statt der im ersten Entwurf des Haushaltes 2019 vorgesehenen 17 Millionen sind es nach aktuellen Berechnungen nur noch 16,5 Millionen Euro.“

Außerdem erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich um 900 000 Euro. In der Summe seien es 6,3 Millionen Euro, mit der die Kämmerin rechnet. „Soviel haben wir noch nie bekommen“, sagt sie.

Für den Fachausschuss, der sich mit dem Haushalt 2019 beschäftigt, rechneten Pundsack-Bleith und ihr Team bereits die Entscheidungen der vorangegangenen Ausschüsse ein. „Für die umfangreichen Investitionen des kommenden Jahres hatten wir zunächst einen Finanzierungsbedarf von 8,1 Millionen Euro. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Ausschussberatungen und der aktuellen Berechnungen zum Finanzausgleich sind es jetzt nur noch 6,8 Millionen Euro.“ Woher kommt das Geld? Diese Summe will die Kämmerin unter anderem über vorhandene Liquidität ausgleichen.

„Wir haben noch einiges auf dem Konto.“ Davon würde Pundsack-Bleith rund 3,5 Millionen Euro zur Finanzierung einsetzen. „Dann fehlen noch 3,3 Millionen Euro, für die ein Kredit aufzunehmen wäre“, rechnet Pundsack-Bleith vor. Abzüglich der laufenden Tilgung im Jahr 2019 rede man dann von einer Netto-Neuverschuldung von 1,8 Millionen Euro – bei einem Investitionsvolumen von mehr als 16 Millionen Euro im nächsten Jahr sei das nahezu „grandios“.

Außerdem thematisierte sie die Schuldenentwicklung. Lag die Verschuldung der Gemeinde im Jahr 2015 bei 29 Millionen Euro, beträgt die Summe Ende des Jahres 25,5 Millionen Euro. Ende 2019 seien es voraussichtlich 25,8. Bis 2020 steige die Summe auf 26,8 Millionen Euro abermals leicht an, sinke aber tendenziell bis 2022 (24,4 Millionen Euro).