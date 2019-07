Aus ehemaligem Schuppen wird Hotel

Wie es der Brauch so will, ließ Zimmerer Uwe Reinecke in luftiger Höhe mit dreifachem „Hoch“ eine Schnaps-Buddel zerbersten. Kurz zuvor hatte der Handwerker mit seinen Kollegen den Richtkranz ans Gebälk genagelt. Aus dem jetzt fertiggestellten Rohbau in Leeste, Kurzer Weg 13, soll in wenigen Monaten das neue Hotel von Ilse und Michael Quittek mit dem Namen „Leister Apparthotel“ entstehen. Beim Richtfest begrüßten die Quitteks mit ihren Töchtern Sophie und Larissa zahlreiche Gäste. Baubeginn war im Februar.

An der Adresse stand ein Schuppen, der zuletzt als Lager genutzt wurde. Große Teile dieses Gebäudes mussten weichen. Zwölf Apartments in zentraler Lage nahe dem Leester Busbahnhof sollen ab dem kommenden Winter das Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten in Weyhe erweitern. Nach den Worten von Michael Quittek ist geplant, vor allem Tagesgäste, die einen Kurzurlaub in der Region planen, Familien sowie Ferienreisende, die auf dem Weser-Rad-Weg unterwegs sind, anzusprechen. Eine Vermarktung soll neben einer eigenen Internetpräsenz über die klassischen Hotelportale erfolgen. Für alle zwischen 28 und 38 Quadratmeter großen Apartments ist eine luxuriöse, zeitgemäße Ausstattung vorgesehen. Ab 90 Euro plant Quittek den Übernachtungspreis.

Insgesamt 650 Quadratmeter Nutzfläche entstehen mit dem Hotel auf dem 2 200 Quadratmeter großen Grundstück, so Architekt Sönke van Hoorn. Michael Quittek möchte ein Vier-Sterne-Niveau schaffen und investiert in das Vorhaben rund 1,5 Millionen Euro. Von Beginn an war es der Wunsch des 50-Jährigen, mit großen Fenstern viel Licht ins Innere des Gebäudes zu lassen. So soll der nach Norden ausgerichtete Eingangsbereich Sprossenfenster, die bis zum Boden reichen, erhalten. Auch für die innen liegenden Bäder ist Tageslicht vorgesehen. „Anstelle einer Wand aus Stein bauen wir dort eine Abtrennung aus Milchglas ein“, verriet Quittek. „Die Wohnungen im Erdgeschoss bekommen jeweils eine eigene Terrassen.“ Eine davon soll zudem behindertengerecht ausgebaut werden.

Als Besonderheit soll die Raumluft in den Zimmern ständig zirkulieren, auch wenn Apartments einmal nicht belegt sind. So wird ein steter Luftaustausch gewährleistet. Schnelles W-Lan in allen Räumen betrachtet Quittek als selbstverständlichen Service für seine zukünftigen Gäste. Ein Fahrradschuppen mit der Möglichkeit E-Bikes aufzuladen soll ebenso entstehen wie Auto-Parkflächen mit E-Ladesäulen. Auch wenn viele Dinge neu sind – eines bleibt erhalten: die riesigen Eichen, die das Grundstück schmücken.

Nach Angaben von Christian Silberhorn, Verantwortlicher bei der Gemeinde für das Sanierungsgebiet in Leeste, wurde das Vorhaben der Eheleute Quittek von der Gemeinde Weyhe begrüßt und unterstützt. Bis zum Jahr 2025 wolle die Gemeinde insgesamt mehr als zehn Millionen Euro in Infrastrukturmaßnahmen im städtebaulichen Sanierungsgebiet im Ortskern von Leeste in die Hand nehmen.

Die Neugestaltung des öffentlichen Raumes und die soziale Infrastruktur stehe dabei im Vordergrund, sagte Silberhorn während des Richtfestes. „Zu einem Gelingen der Sanierungsbemühungen braucht es jedoch auch das Mitwirken von privater Seite mit unternehmerischen Ideen, Mut und Durchhaltevermögen. Und natürlich mit der Bereitschaft zu investieren“, lobte er das Hotelprojekt von Ilse und Michael Quittek.