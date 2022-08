Zwischenbilanz nach neun Monaten: Wie läuft es beim neuen Famila-Markt in Leeste?

Von: Dierck Wittenberg

Frisch am Markt: Regionalleiterin Yvonne Redeker (zweite v.l.) mit der Leester Führungscrew: (v.l.) Hartwaren-Abteilungsleiter Nico Jentze, Warenhausleiter Daniel Ronke und seinem Stellvertreter Luca Seurig. © Wittenberg

Am 18. November 2021 hat der Famila-Markt in Leeste seine Türen für die Kundschaft geöffnet. Also zu einer Zeit, in der die vierte Pandemie-Welle durchs Land schwappte. Nun ziehen die Verantwortlichen eine erste Zwischenbilanz.

Leeste – November 2021, die vierte Corona-Welle geht durchs Land: Umstände, die nicht unbedingt zum Stöbern und Entdecken einladen, und in denen man noch zielorientierter einkauft als sonst. Zusammengefasst: Es gibt einfachere Zeiten für die Eröffnung eines Verbrauchermarktes.

Gleichwohl hat das Famila-Unternehmen aus Kiel nach damaligen Angaben rund 12,5 Millionen Euro in den Bau der Leester Famila-Filiale investiert. Trotz Knappheit bei den Baustoffen konnte das Ziel, vor Weihnachten zu eröffnen, eingehalten werden.

Im August 2022 sind die Corona-Masken nicht von allen Nasen der Kunden und Mitarbeiter verschwunden, aber sie sind seltener geworden. Und auch wenn nicht mehr so akribisch auf Abstände geachtet wird, kann man sie hier recht problemlos einhalten. Die Schlangen an den Kassen sind kurz. Zu kurz?

Verantwortliche bisher durchaus zufrieden

Die Verantwortlichen sind ein dreiviertel Jahr nach der Eröffnung durchaus zufrieden. Seit Juni dieses Jahres leitet Daniel Ronke das Warenhaus. Mit seinem Stellvertreter Luca Seurig und Regionalleiterin Yvonne Redeker trifft er sich mit der Kreiszeitung für eine Zwischenbilanz. Der Wechsel in der Warenhausleitung – eröffnet hatte der Markt unter Vorgänger Oliver Kruse – sei ein gewöhnlicher Vorgang gewesen, erklären die drei.

Das Schwierige bei einer Neueröffnung fasst Redeker so zusammen: „Die Kunden haben ja vorher schon eingekauft.“ Der Mensch sei nun einmal ein Gewohnheitstier. Und man kaufe nicht zusätzlich ein, bloß weil es einen weiteren Anbieter gibt.

Folglich sieht Marktleiter Ronke in der Kundengewinnung eine seiner Hauptaufgaben. Dafür setzt er auf Kundenfreundlichkeit, auf Service-Leistungen, ein angenehmes Einkaufserlebnis. Und auf ein Sortiment, in dem sich zahlreiche regionale Produkte finden. Zudem werde der Convenience-Gedanke immer stärker, weist Redeker auf das Interesse an vorbereitetem Essen hin. Hier nennt Ronke selbst zubereitete Quark-Cremes und Melonen-Zuschnitte als Beispiel, Seurig auf Eigenkreationen, die im Back-Shop angeboten werden.

Mitarbeiter können Sortiment mitgestalten

Anders als in anderen Ketten, in denen Märkte auch von selbstständigen Kaufleuten betrieben werden, besteht Famila Nordost ausschließlich aus Filialen. Gleichwohl können Ronke und seine Mitarbeiter das Sortiment mitgestalten – und an die Kaufgewohnheiten der Kundschaft in Leeste anpassen. So stünden Bio-Produkte in Leeste deutlicher im Vordergrund als anderswo.

Auf dem Besprechungstisch in Ronkes Büro findet sich eine Auswahl an Produkten, zu der etwa „Sandonelli“-Likör und „GoldKorn“-Popcorn aus Bremen oder Fruchtaufstrich von den Delme-Werkstätten zählen. „Dadurch haben Start-ups viel einfacher die Möglichkeit, in den Handel zu kommen“, erklärt Marktleiter Ronke. „Das geht Hand in Hand“, sagt sein Stellvertreter Seurig über einen kleinen Honiglieferanten, den sie neu ins Sortiment aufgenommen haben.

Der Markt an der Ladestraße ist der jüngste von 90 Filialen im Netz der Kieler Famila-Gruppe. Mit seinem Standort ragt es in das angestammte Verbreitungsgebiet der zu Bünting-Gruppe in Leer gehörenden Famila Nordwest hinein, die in Bremen und beispielsweise in Syke vertreten ist.

Die Nähe zur Hansestadt bietet Vorteile, wie die kurzen Wege zu dortigen Erzeugern. Allerdings bringt die Namensgleichheit mit der anderen Famila-Kette Verwechslungsgefahr mit sich. So berichtet Ronke davon, dass er bei Kunden, die vergeblich nach Bünting-Eigenmarken suchen, Überzeugungsarbeit leisten muss.

Weyher Filiale ist eine der kleineren

Mit seinen 2300 Quadratmetern gehört die Weyher Filiale zu den kleineren Warenhäusern in der Gruppe. Aber dank eines geschickten Aufbaus, ohne Abstriche beim Sortiment, ist sich Daniel Ronke sicher: „Wer hier etwas nicht findet, sollte fragen, wo es steht.“

Regionalleiterin Redeker hat nach ihrer Aussage bisher vier Neueröffnungen und zwei Übernahmen begleitet. „Jede Neueröffnung ist speziell“, sagt sie. Und die in Leeste sei wegen Corona „recht schwierig“ gewesen. Redeker zufolge befindet sich der Markt noch im ersten Drittel einer Startphase: „Der Umsatz ist in den ersten Jahren zweitrangig.“ Diese Phase dauere erfahrungsgemäß ein bis zwei, mittlerweile eher zwei bis drei Jahre.

Sie erinnert sich noch gut an die Brache auf dem ehemaligen GS Agri-Gelände: „Als wir das erste Mal das Grundstück gesehen haben, brauchte man wirklich viel Fantasie.“ Aber auch an ein Foto von einem Regenbogen, der sich über die Baustelle spannt. Das Foto, das ihr der Bauleiter geschickt hat, ist nach wie vor auf ihrem Handy gespeichert.

Lieferanten sind untereinander gut vernetzt

Ein gutes Omen? Auch wenn die Leester Filiale unter erschwerten Bedingungen gestartet ist, hebt sie zwei Punkte positiv hervor: die Zusammenarbeit mit regionalen Erzeugern. Sie habe an keinem Standort erlebt, dass die Lieferanten so gut untereinander vernetzt sind. Und wie schnell die Mannschaft zusammengewachsen sei.

55 Mitarbeiter, davon inzwischen zwei Auszubildende zum Einzelhandelskaufmann, sind in Leeste beschäftigt. Man sei als Person, nicht nur als Nummer gefragt, hebt Luca Seurig, ein Famila-Eigengewächs, hervor. Zudem seien eigene Entscheidungen gefragt, ergänzt Ronke: „Bei uns darf man auch selber denken.“

Ein Satz, den der Warenhausleiter auch aus seinem privaten Umfeld kennt, lautet: „Famila ist teuer.“ Das will er so nicht stehenlassen und verweist beispielsweise auf die Famila-Guthabenkarte. Redeker lässt mehrfach den Begriff „Aldinativen“ für günstige Produkte fallen.

Zugleich wird im Gespräch deutlich: Um sich im Wettbewerb abzuheben, setzen die Famila-Mitarbeiter vor allem auf Atmosphäre, ein angenehmes Einkaufen. Es gehe darum, ein Niveau aufzubauen und zu halten, so Redeker. Eine Kundin, die noch hinter Syke wohne, habe ihr gerade gesagt: „Ich kaufe so gerne bei Ihnen ein.“ Das, sagt Redeker, sei für sie das schönste Kompliment.