Zwischen Kunst und Vandalismus an der KGS Leeste

Von: Sigi Schritt

Weyhe - Graffiti sind im öffentlichen Raum unübersehbar. Ein besonderer Ort in Weyhe, an dem viele Werke zu finden sind, ist das Schulgelände der Kooperativen Gesamtschule Leeste (KGS) und das angrenzende Areal der Grundschule Leeste. Ein Foto-Rundgang zeigt, dass die Sprayer viele Wände zum Besprühen gefunden haben.

Werden die Wände der KGS Leeste zu einem Museum der regionalen HipHop-Kultur? HipHop feiert in diesem Monat seinen 50. Geburtstag. Entstanden ist er 1973 in der New Yorker Bronx. Neben Rap und Breakdance ist Graffiti eine weitere Ausdrucksform. Und die ist seit Jahren an den Wänden der KGS Leeste zu sehen und findet offenbar Jahr für Jahr künstlerischen Nachwuchs. Oder sind die Hinterlassenschaften reiner Vandalismus?

Fragen über Fragen: Was bedeutet zum Beispiel die Buchstaben-Zahlen-Kombination „Fuck 844“, die die Besucher des KGS-Geländes an einer Außenwand der Sporthalle begrüßt? Steht „844“ etwa für die Postleitzahl der Gemeinde Weyhe (28844)? Und machen sich die Sprayer damit über die Gemeinde Weyhe und jeden einzelnen Bürger lustig - Politik und Verwaltung eingeschlossen?

Wer hat die Hakenkreuze an die Wände und den Schriftzug „Adolf Hitler“ in Großbuchstaben an den Notausgang der Tribüne der KGS-Sporthalle gesprüht? Waren dort Nazi-Sympathisanten am Werk? Und wie lange ist dieser Schriftzug dort zu lesen?



Zumindest für depressive Menschen sind mitunter verstörende Botschaften zu lesen: Auf einer Turnhallenwand steht „Ihr seid Scheiße“. Auf dem Schulhof, in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Eingangs zur Stadtbücherei der KGS Leeste, steht „Hier braucht dich keiner“.

Immer wieder sind die Buchstaben „GUNS“ zu lesen. Sind diese Buchstaben das englische Wort für Waffen? Außerdem taucht mehrfach die Buchstabenkombination „ACAB“ auf. Bei Wikipedia heißt es dazu: „Das Akronym A.C.A.B. steht für die englische Parole All cops are bastards, wörtlich Alle Polizisten sind Bastarde oder sinngemäß Alle Bullen sind Schweine. Diese Parole wird von zahlreichen Jugendsubkulturen verwendet, insbesondere von Autonomen, Skinheads, Hooligans, Ultras und Punks“.

Was bedeuten der Spruch „Muschi-Hass“ und Zeichnungen männlicher Geschlechtsorgane - sind das etwa frauenfeindliche Botschaften?

Eine andere Frage: Gibt es hinter der Sporthalle der KGS Leeste auch satanistische Zeichen? An einer Wand ist ein Pentagramm aufgemalt, in dessen Mitte sich ein umgedrehtes Kreuz befindet. Zwischen diesem und einem weiteren Symbol befindet sich eine Fluchttür. Das andere Symbol zeigt ein umgedrehtes Kreuz mit der Zahlenkombination 666. Was kann das bedeuten? Laut Wikipedia ist „Sechshundertsechsundsechzig (666) eine biblische Zahl, die in der heute gebräuchlichen Bedeutung erstmals in der Offenbarung des Johannes vorkommt. Im Okkultismus und in der Zahlenmystik wird ihr eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Sie wird auch „Zahl des Tieres“ oder „Zahl des Antichristen“ genannt.



Das Unbekannte nimmt immer mehr Raum ein: Jeder Mülleimer ist besprüht oder beklebt. Auch die neue Fassade der mit Millionenaufwand sanierten KGS ist betroffen - noch nicht so stark wie die Wände der KGS-Sporthalle, aber doch an mehreren Stellen.

Auch Botschaften von politischen Organisationen tauchen im öffentlichen Raum auf. Am Haupteingang der KGS Leeste (Schulstraße) wurden kurz vor Ferienende Aufkleber „Grüne stoppen, Umwelt schützen“ auf die Glasscheibe geklebt. An dieser Stelle verteilen AFD-Sympathisanten Aufkleber einer älteren AFD-Kampagne. Eine Provokation vor der feierlichen Umbenennung der KGS in Esther-Bejarano-Schule im kommenden Schuljahr? Esther Bejarano hatte in der Nazi-Zeit das KZ Auschwitz überlebt. Und sie wurde zur Mahnerin gegen Antisemitismus.